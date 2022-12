Le N.-B. repense radicalement l’enseignement du français langue seconde

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dévoilé les détails du programme qui remplacera l’immersion française pour les nouveaux élèves l’automne prochain, une réforme qui verra tous les élèves de la maternelle et du primaire des écoles anglophones passer la moitié de leurs journées « en apprentissage exploratoire en français ».

C’est beaucoup moins que les 80 à 90 % d’enseignement en français que reçoivent actuellement les élèves du primaire en immersion, mais c’est beaucoup plus de français que ce qui est actuellement enseigné aux élèves qui ne sont pas en immersion.

Ces changements représentent la refonte la plus radicale de l’enseignement du français langue seconde au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue du Canada, depuis le début de l’immersion il y a un demi-siècle.

Le pourcentage d’enseignement que les élèves recevront en français passera de 50 à 40 % lorsqu’ils atteindront la 6e à la 8e année au collège.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a créé une commission indépendante pour examiner l’éducation en français des élèves anglophones. (Jacques Poitras/CBC)

Au secondaire, il y aura “des possibilités d’enrichissement et d’études avancées” en français en plus du montant minimum, a déclaré Bill Hogan, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, dans un communiqué.

“Il ne fait pas de doute que les étudiants ne pourront pas atteindre un haut niveau de français à l’avenir”, a-t-il déclaré lors d’une nouvelle conférence.

“Ils le seront s’ils suivent cette voie. Ce que nous voulons au minimum, c’est que tous les élèves atteignent un niveau de conversation en français.”

Français possible pour les matières non obligatoires

Le plan dans les écoles élémentaires est que les mathématiques soient enseignées en anglais, ainsi que la lecture et l’écriture en anglais.

D’autres matières telles que les sciences et les études sociales – matières non fondamentales que le département appelle «exploratoires» – pourraient être enseignées en français à côté du vocabulaire français, de la lecture et de l’écriture.

Chris Collins, directeur exécutif de Canadian Parents for French au Nouveau-Brunswick, a déclaré que 50% du temps de classe consacré au français n’est pas suffisant, étant donné les recherches montrant que les élèves absorbent mieux une nouvelle langue à un jeune âge.

“Ils jettent l’étalon-or”, a déclaré Collins. “Ils ont démissionné. C’est comme s’ils avaient dit:” Au diable ça. “”

La chef libérale Susan Holt affirme que le nouveau plan continue de passer à côté de l’essentiel. (Jacques Poitras/CBC)

La chef libérale Susan Holt était d’accord.

« Cela ne répond pas aux besoins des gens qui disent ‘Je veux que mes enfants aient toutes les chances de faire carrière au Nouveau-Brunswick, d’accéder à des emplois publics au Nouveau-Brunswick’ », a-t-elle déclaré.

“Il continue vraiment à manquer le but, avec un objectif minimum dans un système éducatif où nous devrions nous efforcer d’atteindre un objectif audacieux et audacieux.”

REGARDER | 60 enseignants recherchés pour le nouveau programme de français langue seconde: Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, annonce un nouveau programme de français langue seconde Un nouveau programme de français langue seconde au N.-B. remplacera le programme d’immersion française existant. L’automne prochain, les élèves de la maternelle et de la 1re année passeront la moitié de leur temps de classe en français.

Une commission indépendante établie par le premier ministre Blaine Higgs a déclaré en février que l’immersion était « un programme très efficace », 90 % des élèves qui s’y tiennent jusqu’à la 12e année atteignant un niveau conversationnel en français.

Le problème, selon la commission, était que plus de 60 % des élèves du système scolaire anglophone n’étaient pas inscrits en immersion.

L’objectif du nouveau programme est de donner à tous les étudiants anglophones la chance d’obtenir leur diplôme avec au moins un niveau de conversation en français.

Un autre objectif est de mettre fin à ce qu’on appelle le “streaming” – ce que Hogan a décrit comme une proportion “écrasante” de élèves ayant des difficultés d’apprentissage dans les classes non-immersion.

Mais la déclaration de Hogan indique que le nouveau programme permettra “des différences de livraison” et dépendra de “la démographie des communautés”.

Aucun étudiant ne sera exempté du programme de français.

Le changement entre en vigueur en septembre 2023. Les élèves actuellement en immersion française de la 2e à la 12e année poursuivront ce programme jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires, a déclaré Hogan dans le communiqué.

En octobre, le prédécesseur de Hogan, Dominic Cardy, a démissionné du cabinet Higgs, accusant le premier ministre d’avoir précipité une réforme majeure qui était prévue pour 2024.

Hogan a repoussé les accusations selon lesquelles le gouvernement agissait trop rapidement.

Le ministre cherche la réaction du public

“Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Nous nous sommes tournés vers des experts, nous avons examiné des rapports, des critiques et des recherches menées au cours des dernières décennies. Nous avons eu de nombreuses conversations avec des partenaires et des parties prenantes au cours des dernières années. quelques années.”

Tout cela, ainsi que des séances d’engagement dans les écoles de la province, a été intégré au plan, a-t-il déclaré.

La province tiendra quatre séances de consultation publique en personne sur les changements en janvier à Bathurst, Moncton, Saint John et Fredericton et deux autres séances virtuellement.

Chris Collins, directeur exécutif de Canadian Parents for French au Nouveau-Brunswick, a déclaré que la province semble renoncer à aider les élèves à apprendre le français. (Jacques Poitras/CBC)

Il y a aussi un sondage en ligne qui, selon le ministre, aidera le gouvernement à « finaliser » le plan.

“Nous espérons vraiment avoir de vos nouvelles lors de cette dernière ronde de consultations”, a déclaré Hogan. “Votre voix est importante pour nous.”

Collins a dit qu’il ne s’attend pas à ce que ces consultations changent quoi que ce soit. Il a dit que certains parents parlent d’une contestation judiciaire des changements, mais il leur laissera le soin de l’annoncer lorsqu’ils seront prêts.

Les élèves en immersion passent maintenant au moins 90 % de leurs journées d’école en français en 1re et 2e année, et 80 % de la 3e à la 5e année.

La province dit qu’elle devra lancer une campagne de recrutement pour relever le défi de trouver suffisamment d’enseignants capables d’enseigner le français. Hogan a déclaré que le système devra trouver 60 enseignants pour le programme de la maternelle et de la 1re année l’automne prochain.

Le gouvernement affirme également qu’aucun enseignant unilingue qui enseigne maintenant uniquement en anglais ne perdra son emploi à la suite des changements.

Si toutes les écoles ne sont pas en mesure de trouver les enseignants pour démarrer le programme en maternelle à l’automne prochain, certaines pourraient attendre 2024 pour le lancer en 1re année.