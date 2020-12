WASHINGTON: Collin Gillespie et Caleb Daniels ont chacun frappé cinq points à 3 points et marqué 18 points pour mener le 9e Villanova devant Georgetown 76-63 vendredi soir dans le premier match de Big East pour les deux équipes.

Le match a égalé les Wildcats préférés de la pré-saison contre une équipe Hoyas choisie pour finir en bas mais sans fans et sur un terrain inhabituel, il a eu la sensation de compétition pendant environ 30 minutes d’un match de tournoi de conférence en mars.

Les Wildcats (5-1, 1-0) traînaient par 18 au début de la première mi-temps au gymnase vide du campus de Georgetown, un déficit surprenant étant donné que VU est entré comme favori de la route à 11,5 points jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits de 3 points et montrent à nouveau pourquoi ils sont l’équipe à battre dans le Big East.

Le Gillespie de 6 pieds 3 pouces a secoué un départ lent et a réussi une course de 15-0 qui a permis aux Wildcats de contrôler leur sixième match consécutif sur la route. Gillespie a frappé 3s consécutifs au début de la seconde qui a tiré Villanova à sept et un autre 3 qui a égalé le match à 50. Daniels, un transfert de Tulane, a frappé un autre 3 qui a plafonné la poussée de 15-0 et a donné les Wildcats en tête.

L’offensive de VU a pris vie après une première excentrique, mais c’est l’amélioration défensive qui devait plaire à Jay Wright, double entraîneur du championnat national. Les Hoyas ont tiré 56% en première mi-temps et ont battu Nova sur les planches par cinq pour les mettre en position pour une grosse surprise.

Au cours de toute autre année, les fans de Georgetown se seraient déchaînés au Capital One Arena, le centre-ville de la NBA et de la NHL. Mais les restrictions pandémiques ont forcé les Hoyas à McDonough Arena, où ils ont joué pour la dernière fois une saison complète de matchs en 1980-1981.

Les Hoyas traînaient dans les parages, les nuances de leur défaite d’un point contre Villanova le 7 mars. Daniels, cependant, a enterré son cinquième 3 du match lors d’une course de 13-2 avec 3:22 à faire qui a prolongé l’avance de Villanovas à 68-61.

Jamorko Pickett a mené les Hoyas avec 16 points.

GRANDE IMAGE

Villanova: Les Wildcats ont remporté leur neuvième match d’ouverture consécutif à Big East et sont sûrs de rester dans le top 10 du sondage de basket-ball universitaire de l’Associated Press.

Georgetown: Les Hoyas ont disputé leur cinquième match consécutif à domicile et doivent obtenir plus dans les grands matchs de Jahvon Blair. Blair a mené les Hoyas avec 20,3 points, mais a été maintenu à 11 points sur 5 des 11 tirs contre les Wildcats.

RETOUR À LA MAISON

Les Wildcats ont disputé leur premier match à McDonough Arena depuis le 4 février 1981.

SUIVANT

Les Wildcats devraient disputer leur premier match à domicile de la saison mercredi contre Butler. Ils ont disputé leurs six premiers matchs sur la route pour la première fois depuis la saison 2003-04.

Les Hoyas disputent des matchs consécutifs contre St. Johns à partir de dimanche à McDonough et le 20 décembre à New York.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25