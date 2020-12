MADISON, Wisconsin: Brad Davison a récolté 15 points et sept passes décisives, et le numéro 9 du Wisconsin a surmonté un début terrible pour battre le Nebraska 67-53 mardi soir dans le premier match des Big Ten pour les deux équipes.

Micah Potter a ajouté 10 points et 11 rebonds et a déclenché une course clé 14-0 à la fin de la première mi-temps. Le senior de cinquième année Aleem Ford a célébré son 24e anniversaire avec 13 points et huit rebonds pour aider les Badgers (7-1) à remporter leur neuvième victoire consécutive en conférence et leur 15e victoire consécutive à domicile.

Les Badgers ont clôturé la saison 2019-20 raccourcie par la pandémie en remportant huit matchs de conférence consécutifs pour partager le titre de la saison régulière des Big Ten avec le Maryland et l’État du Michigan.

Dalano Banton a marqué 15 points, Teddy Allen en avait 11 et Trey McGowens en a ajouté 10 pour le Nebraska (4-4).

Le Wisconsin sortait d’une éruption 85-48 de Louisville puis classé 23e pour la victoire la plus déséquilibrée des Badgers sur une équipe du Top 25 de l’histoire du programme. Mais l’équipe qui semblait si dominante samedi après-midi a été confrontée à un déficit à deux chiffres contre le Nebraska.

Les Badgers ont raté 15 de leurs 16 premiers tirs depuis le sol, ont passé près de huit minutes sans panier et n’ont marqué que trois points au cours des 11 premières minutes et plus du match.

Après que Jonathan Davis a coulé un 3 points pour donner au Wisconsin une avance de 3-2 avec 15:07 à jouer en première mi-temps, les Badgers n’ont pas obtenu un autre panier jusqu’à ce que Nate Reuvers fasse un lay-up avec 7:19 à jouer jusqu’à la mi-temps. Reuvers a terminé avec 10 points.

Pourtant, les Badgers se sont ralliés pour prendre la tête d’ici la fin de la première mi-temps.

Ford a marqué sept points lors d’une course de 14-0 à la fin de la première mi-temps qui a transformé un déficit de 21-11 en un avantage de 25-21.

Les Badgers menaient 25-24 à la mi-temps et ont prolongé l’avance à six au début de la seconde période, mais le Nebraska a reculé 33-32 sur McGowens à 3 points avec 14:23 à jouer.

Potter a remis le Wisconsin en avant pour de bon en perdant deux lancers francs à 14:03 à jouer. Ces deux lancers francs ont commencé une course de 16-0 qui a mis le jeu de côté.

Au cours de cette poussée, Potter a marqué sept points et assisté sur 3 points par Trevor Anderson et Davison.

GRANDE IMAGE

Nebraska: Deux nuits après que Northwestern ait surpris l’état du Michigan 79-65, le Nebraska semblait déterminé à produire un résultat tout aussi étonnant avant que le Wisconsin ne se retire en seconde période. Cela n’a pas aidé que le meilleur buteur Teddy Allen ait été appelé pour trois fautes dans la première mi-temps et a ramassé son quatrième avec 12:06 à jouer. Allen a joué 25 minutes avant de faire une faute.

Wisconsin: Les Badgers ne pourront pas se permettre ces types de départs lents contre la plupart des équipes du Big Ten. Le jeu du mardi a montré comment le Wisconsin peut être vulnérable s’il ne frappe pas de l’extérieur. Les Badgers ont tiré 33 des 65 à 3 points lors de deux victoires en saison régulière contre le Nebraska l’année dernière, mais ils ont raté 10 de leurs 11 premières tentatives au-delà de l’arc mardi avant de terminer 8 sur 26.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Ce type de performance terne n’est pas susceptible d’impressionner les électeurs du Top 25, mais il sera oublié si les Badgers battent l’État du Michigan le jour de Noël.

SUIVANT

Vendredi, le Wisconsin visite le 12e État du Michigan.

Le Nebraska accueille vendredi le n ° 19 du Michigan.

___

