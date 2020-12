DURHAM, Caroline du Nord: Rocket Watts a marqué 20 points et Julius Marble a eu un sommet en carrière de 12 à No. 8 Michigan State pour aider à battre le No. 6 Duke 75-69 mardi soir dans la Champions Classic.

Les Spartiates (3-0) traînaient 10 au début du match, mais ont terminé la première mi-temps avec une hausse de 13-4 pour prendre une avance de 37-33 à la mi-temps. Michigan State a conservé le contrôle en seconde période, menant avec un énorme 16.

Les Blue Devils (1-1) se sont ralliés tard et ont tiré moins de cinq dans la dernière minute. Duke n’a tiré que 32% du terrain, marquant cinq Spartiates à deux chiffres.

Joey Hauser avait 11 points et 10 rebonds pour l’État du Michigan. Aaron Henry a récolté 14 points, cinq rebonds, cinq passes, trois interceptions et trois blocs. Malik Hall a ajouté 10 points et 10 rebonds.

Matthew Hurt avait 21 points et 13 rebonds pour Duke. Freshman Jalen Johnson a été limité à 11 points en 4 tirs sur 11, Jaemyn Brakefield a ajouté 11 points et Jordan Goldwire en a eu 10.

NON. 4 WISCONSIN 82, GREEN BAY 42

MADISON, Wisconsin: Micah Potter a marqué 14 points, Tyler Wahl a récolté 11 points et 15 rebonds, et le Wisconsin a survolé Green Bay à Phoenix. L’entraîneur Will Ryans revient à Madison.

Ryan est le fils de l’ancien entraîneur-chef des Badgers, Bo Ryan. Will Ryan et l’actuel entraîneur des Badgers, Greg Gard, ont travaillé ensemble au sein du personnel de Bo Ryans Wisconsin de 2002 à 2007.

Aleem Ford et Nate Reuvers ont chacun marqué 13 points pour les Badgers (3-0) et Brad Davison a ajouté 10 points.

Josh Jefferson a mené Green Bay (0-2) avec 12 points.

NON. 7 KANSAS 65, NO. 20 KENTUCKY 62

INDIANAPOLIS: Jalen Wilson a marqué 21 de ses 23 points, un sommet en carrière, en seconde période et a réalisé son premier double-double pour aider le Kansas à dépasser le Kentucky lors de la Champions Classic.

Wilson a pris 10 rebonds lorsque les Jayhawks (2-1) ont remporté leur deuxième point consécutif depuis la perte de leur premier match contre Gonzaga, le meilleur. Ochai Agbaji avait 17 points.

Le Kentucky (1-2) était dirigé par Brandon Boston Jr. et Davion Mintz, qui ont chacun marqué 12.

Mintz avait une chance de bien faire les choses avec cinq secondes à jouer, mais son pointeur à 3 points n’était pas bon et le Kansas a saisi le rebond.

NON. 9 CREIGHTON 94, OMAHA 67

OMAHA, Neb.: Christian Bishop a marqué 18 points pour mener Creighton dans la défaite d’Omaha.

Les Bluejays (2-0) ont tiré 61% tout en glissant à un score de 50-26 à la mi-temps.

Denzel Mahoney, qui a raté le match d’ouverture à cause de COVID-19[feminine questions, a terminé avec 17 points, Antwann Jones a marqué 12, Marcus Zegarowski a eu 11 points et 11 passes, Damien Jefferson a ajouté 11 points et Ryan Kalkbrenner a ajouté 10.

Marlon Ruffin a marqué 14 de ses 18 points en seconde période et Matt Pile a réussi neuf rebonds, un sommet du match, pour mener les Mavericks (1-3).

NON. 12 VILLANOVA 87, HARTFORD 53

ONCASVILLE, Connecticut: Justin Moore a mené une attaque équilibrée avec 15 points et Villanova est revenu de sa première défaite de la saison pour battre Hartford.

Eric Dixon a récolté 14 points et 10 rebonds pour les Wildcats (3-1), qui ont marqué six joueurs à deux chiffres.

Les Wildcats, qui avaient subi une défaite en prolongation contre Virginia Tech, ont tiré 52% du sol et ont réussi 15 de leurs 37 tirs à trois points.

Traci Carter avait 13 points et Austin Williams a ajouté 11 points pour Hartford (0-2).

NON. 14 CAROLINE DU NORD 67, STANFORD 63

ASHEVILLE, Caroline du Nord: Leaky Black a eu un gros panier à 1 h 02, suivi d’un lancer franc à 5,5 secondes de la fin pour aider la Caroline du Nord à tenir Stanford en demi-finale du Maui Invitational déplacé.

Freshman Caleb Love a marqué 16 points pour mener les Tar Heels (3-0), qui a tiré 50% après la mi-temps et a gagné malgré 24 revirements, menant à 22 points pour Stanford.

Les noirs ont terminé avec 10 points et sept rebonds.

La Caroline du Nord affrontera le 17e Texas lors de la finale du tournoi mercredi.

Daejon Davis a marqué 18 points pour mener Stanford (1-1), qui a tiré 39% pour le match et n’a réussi que 5 des 20 essais à 3 points. La recrue vantée Ziaire Williams a terminé avec 10 points.

NON. 15 VIRGINIA 76, ST. FRANÇOIS (Pa.) 51

CHARLOTTESVILLE, Virginie: Jay Huff a marqué 13 points et Virginia s’est remise d’une superbe défaite contre San Francisco avec une victoire sur St. Francis (Pennsylvanie).

Kadin Shedrick a récolté 12 points et huit rebonds pour les Cavaliers (2-1), qui ont remporté leur 24e match d’ouverture consécutif à domicile. Sam Hauser a ajouté 11 points et Trey Murphy III en avait 10.

Bryce Laskey a mené le Red Flash (1-2) avec 12 points et Mark Flagg 11.

NON. 17 TEXAS 66, INDIANA 44

ASHEVILLE, Caroline du Nord: Matt Coleman III a marqué 16 points et le Texas a battu l’Indiana en demi-finale du Maui Invitational déplacé, ce qui en fait le match de championnat pour la première fois.

Courtney Ramey a ajouté 13 points pour les Longhorns (3-0), qui se sont engagés à commander une performance offensive rude pour les Hoosiers.

Le Texas affrontera le numéro 14 de la Caroline du Nord dans le match pour le titre mercredi.

Indiana n’a tiré que 24%, terminant avec plus de chiffre d’affaires (14) que de buts sur le terrain (11).

Trayce Jackson-Davis a marqué 17 points pour mener Indiana (2-1), qui a marqué 20 des 29 lancers francs, ce qui constituait la source de score la plus fiable.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25