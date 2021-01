SEATTLE: Hannah Jump a égalé son sommet de la saison avec 15 points sur le banc et la n ° 6 Stanford a utilisé un départ rapide contre Washington 74-48 dimanche pour sa quatrième victoire consécutive.

Le Cardinal (14-2, 12-2 Pac-12) menait par 19 après avoir marqué un sommet de la saison de 28 points au premier quart et n’a jamais été menacé en terminant un balayage de trois matchs des écoles de Washington cette semaine. Le Cardinal a battu l’État de Washington à deux reprises avant de faire tomber les Huskies pour terminer le long voyage sur la route.

Lexie Hull et Kiana Williams ont toutes deux ajouté 12 points pour le Cardinal.

Les Cardinal peuvent rentrer chez eux comme dans leur étage actuel au Pavillon Maples pour la première fois depuis fin novembre à compter de cette semaine. Les changements dans les directives de santé du comté de Santa Clara permettront à Stanford de s’entraîner et de jouer à domicile après avoir passé une partie des deux derniers mois à rebondir dans divers endroits du nord de la Californie, à Las Vegas et à travers l’empreinte du Pac-12 pour s’entraîner et jouer. Jeux.

Stanford a eu une brève frayeur lorsque la meilleure buteuse Haley Jones a quitté le terrain en boitant à mi-chemin du premier quart en saisissant son genou droit. Elle a siégé pendant tout le deuxième quart-temps mais est revenue pour commencer la deuxième mi-temps et a terminé avec 12 points en jouant 20 minutes.

Quay Miller a mené Washington (4-8, 1-8) avec 14 points. Haley Van Dyke et Darcy Rees ont tous deux terminé avec neuf.

Washington n’avait que neuf joueurs en uniforme et n’avait pas de meilleur buteur Tameiya Sadler. Sadler avait 12 points lors de la défaite de Washington contre l’État de l’Oregon plus tôt dans la semaine, mais était limité à seulement 16 minutes en raison de problèmes de faute. Les Huskies étaient tellement en désavantage numérique qu’une joueuse d’entraînement Carol Chikusa a été ajoutée à l’alignement cette semaine et a joué une poignée de minutes.

LE TAKEAWAY

Stanford: Depuis sa défaite face à Washington lors d’une finale régionale de la NCAA en 2016, le Cardinal a remporté 10 victoires consécutives contre les Huskies et ils n’ont pas été particulièrement proches. Huit des 10 victoires de Stanford ont été de 10 points ou plus.

Washington: Les Huskies ont disputé leur premier match à domicile depuis le 19 décembre lorsqu’ils ont perdu contre l’Oregon. Les Huskies ont eu des matchs à domicile contre l’État de l’Oregon, l’Arizona, l’Arizona State et la Californie reportés en raison de problèmes de COVID avec les Huskies ou leurs adversaires.

SUIVANT

Stanford: Le Cardinal doit affronter le Colorado à domicile vendredi.

Washington: Les Huskies accueilleront l’USC vendredi.

___

Plus de basketball universitaire féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25.