EVANSTON, Ill .: Boo Buie a marqué un sommet en carrière de 30 points et Northwestern a battu Michigan State pour la première fois en près d’une décennie, devançant les Spartans n ° 4 79-65 dimanche soir.

Pete Nance a ajouté 15 points, 12 rebonds et quatre passes décisives dans la plus grande victoire du Nord-Ouest depuis sa première apparition au tournoi NCAA en 2017. Freshman Ty Berry a récolté 12 points dans le premier match du Big Ten pour chaque école, dont trois des Wildcats 10 à 3 points.

Northwestern (4-1) a arrêté une glissade de 12 matchs dans la série avec sa première victoire contre l’État du Michigan depuis le 14 janvier 2012. C’était aussi la première victoire des Wildcats sur une équipe du top cinq du sondage AP depuis 83- 65 victoire sur Magic Johnson et puis-No. 4 Michigan State le 27 janvier 1979.

Cette année, les Spartans avaient l’air rouillés dans leur premier match en une semaine et juste leur deuxième au classement général depuis le 7 décembre. Ils étaient censés jouer à Virginia le 9 décembre, mais ce match a été reporté en raison de COVID-19[feminine problèmes avec les Cavaliers.

Aaron Henry a marqué 11 points pour l’État du Michigan (6-1, 0-1) et Malik Hall a terminé avec 10 points et neuf tableaux. Les Spartiates ont tiré à seulement 39% du terrain.

NON. 6 HOUSTON 88, ÉTAT D’ALCORN 55

HOUSTON: Quentin Grimes avait 27 points et 10 rebonds, Reggie Chaney a ajouté 18 points et six rebonds et Houston a surmonté l’absence de plusieurs jeux clés pour mettre en déroute Alcorn State.

Houston (5-0) était limité à neuf joueurs en raison de COVID-19[feminine protocoles et blessures. Les Cougars ont joué sans le deuxième meilleur buteur Marcus Sasser, le joueur de l’année présaison de la Conférence américaine d’athlétisme Caleb Mills, les gardes de réserve Cameron Tyson et Ryan Elvin et le centre Caleb Broodo.

L’entraîneur de Houston Kelvin Sampson et son fils, l’entraîneur adjoint Kellen Sampson, sont revenus après avoir raté le dernier match des Cougars le 5 décembre en raison de COVID-19[feminine et les protocoles de recherche des contacts.

Jamal Shead a ajouté 10 points pour Houston. Les Cougars ont tiré 50% et avaient un avantage de 48-29 en rebond, dont 21-10 sur les planches offensives. Houston a transformé cela en un avantage de 23-8 aux points de deuxième chance.

Troymain Crosby a marqué 23 points et David Pierce III a ajouté 16 points pour Alcorn State (0-2). Les Braves ont tiré 36%, soit 5 sur 19 sur 3 points.

NON. 9 CREIGHTON 76, UCONN 74, OT

STORRS, Connecticut: Christian Bishop a marqué 19 points et Creighton a réussi une course de 9-0 en prolongation pour battre UConn lors du premier match des Huskies à Big East depuis mars 2013.

Mitch Ballock a ajouté 13 points pour les Bluejays (6-2, 2-1) et Marcus Zegarowski a récolté 11 points et huit rebonds.

James Bouknight a marqué un sommet en carrière de 40 points pour les Huskies (3-1) lors de leur premier match en 17 jours grâce à coronavirus -problèmes liés. Ils ont passé les sept dernières saisons à l’American Athletic Conference.

NON. 11 TEXAS 77, ÉTAT D’OKLAHOMA 74

AUSTIN, Texas: L’étudiant de première année Greg Brown a récolté 24 points et 14 rebonds pour aider le Texas à battre l’Oklahoma lors du premier match du Big 12 des Longhorns.

Brown a effectué quatre lancers francs au cours des 37 dernières secondes alors que le Texas (7-1) a survécu à un rallye tardif de l’État de l’Oklahoma qui comprenait deux paniers à 3 points de Bryce Williams dans les 11 dernières secondes. Brown a réussi une paire de 3 points lors d’une course 17-0 au Texas en seconde période. Il avait également trois blocs.

Cade Cunningham a marqué 25 points pour l’état de l’Oklahoma (6-2, 0-2).

NON. 19 RUTGERS 91, NO. 13 ILLINOIS 88

PISCATAWAY, NJ: Ron Harper Jr. a marqué 28 points, Jacob Young en a ajouté 24 et Rutgers a surmonté un déficit à deux chiffres au premier semestre pour battre l’Illinois.

Harper a terminé 5 sur 8 à 3 points pour Rutgers (6-0, 2-0 Big Ten).

Ayo Dosunmu a récolté 22 points, 11 rebonds et six passes pour l’Illinois (5-3, 1-1).