Le n ° 6 du Tennessee bat le n ° 3 de l’Alabama 52-49 à la fin du FG

KNOXVILLE, Tennessee (AP) – Chase McGrath a inscrit un placement de 40 verges à la fin du temps imparti pour donner au n ° 6 du Tennessee une victoire de 52-49 sur le n ° 3 de l’Alabama samedi.

Dès que le coup de pied a traversé les montants, certains des plus de 100 000 fans ont pris d’assaut le terrain pour célébrer les Volontaires (6-0, 3-0 Southeastern Conference) mettant fin à une séquence de 15 défaites consécutives contre le Crimson Tide (6 -1, 3-1). Il n’a pas fallu longtemps pour que les poteaux de but tombent.

Hendon Hooker a conduit les Vols sur 45 mètres en 18 secondes pour préparer le vainqueur. Jalin Hyatt a capté six passes pour 207 verges et un record du Tennessee de cinq touchés.

Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young, une décision de temps de jeu en raison d’une entorse à l’épaule droite il y a deux semaines, a complété 35 passes pour 455 verges et deux touchés.

L’attaque rapide du Tennessee a pris une avance de 21-7 au premier quart et menait 28-20 à la mi-temps. Les quatre touchés ont duré plus de deux minutes.

Young a lancé pour 205 verges et un touché en première mi-temps, tandis que Hooker avait 166 verges et deux scores. Young n’a pas été limogé, mais a été renversé cinq fois en demie.

L’Alabama a raté le seul botté de dégagement du Tennessee. Les Vols ont récupéré et ont marqué quatre jeux plus tard.

INDISPONIBLE

Deux joueurs clés du Tennessee n’étaient pas disponibles. WR Cedric Tillman, qui a subi une entorse à la cheville contre Akron, n’a pas joué malgré une intervention chirurgicale pour accélérer le processus de récupération il y a trois semaines. C’était son troisième match manqué… S Jaylen McCollough, titulaire depuis quatre ans, a été arrêté pour voies de fait graves le week-end dernier. Il avait disputé les 41 matchs depuis sa première année avec 32 départs.

EN CHIFFRES

Le quart-arrière du Tennessee Hendon Hooker a lancé une passe de touché en 18 matchs consécutifs, égalant le record scolaire de Heath Shuler (1992-94), … En une seule possession sur son propre territoire, l’Alabama a écopé de pénalités de retenue, de mouvement et de retard et d’un cliché raté que Bryce Young a récupéré . Les Vols ont récupéré le ballon sur le Tide 35 et ont marqué quatre jeux plus tard. … L’interception de Hooker au troisième quart était sa première en 260 passes.

VIEILLE ÉCOLE

Le Tennessee avait le ballon sur l’Alabama 2. Rompant avec la norme, Hooker est passé sous le centre plutôt que le fusil de chasse alors que les Vols étaient alignés dans la formation en I. L’arrière Princeton Fant, un ailier serré qui a été recruté comme porteur de ballon, a eu sa première course depuis 2018 et a marqué.

LA VENTE À EMPORTER

Alabama : L’Alabama n’avait pas de réponse pour une équipe du Tennessee qui n’abandonnerait tout simplement pas. Une avance tardive de 49-42 s’est échappée.

Tennessee : Ce fut un grand pas en avant pour le programme que Josh Heupel est en train de construire. Jouer dans un match de mi-saison qui a des implications en séries éliminatoires est la première étape pour avoir un avant-goût du succès ultime.

SUIVANT

Alabama: accueille l’État du Mississippi samedi prochain.

Tennessee : Accueille Tennessee-Martin samedi prochain.

Al Lesar, The Associated Press