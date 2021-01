DALLAS: Quentin Grimes a frappé un feu vert à 3 points pour déclencher une course de 10-0 pour commencer la deuxième mi-temps pour le n ° 5 Houston et les Cougars ont rebondi après leur première défaite avec une victoire de 74-60 sur SMU précédemment invaincu dimanche soir .

Ce 3 points par Grimes du haut de la clé pour mettre Houston (8-1, 3-1 américain) en tête pour rester sur le premier tir après la mi-temps et Justin Gorham a ensuite fait un 3. Grimes a également eu un lay-up et deux libres jette dans cette course tournante du jeu en un peu plus de 2 1/2 minutes.

Marcus Sasser a mené Houston avec 17 points et Gorham a récolté 11 points et 19 rebonds. DeJon Jarreau a marqué 15 points.

Kendric Davis a mené SMU (6-1, 2-1) avec 23 points. Feron Hunt a réalisé un double-double avec 12 points et 12 rebonds, et Ethan Chargois a marqué 10 points.

Grimes, Houstons, meilleur buteur avec 18,5 points par match et deuxième de l’AAC seulement devant Davis 19,2, a terminé avec 11 points. Il était sans but avec un seul tir avant la mi-temps, alors qu’il n’avait joué que huit minutes après deux fautes précoces.

NON. 16 MICHIGAN 85, NO. 19 NORD-OUEST 66

ANN ARBOR, Michigan: Hunter Dickinson a marqué 15 de ses 19 points en seconde période et le Michigan a battu Northwestern pour rester invaincu.

Chaundee Brown, Franz Wagner et Eli Brooks ont marqué 14 points chacun pour les Wolverines (9-0, 4-0 Big Ten). La dernière équipe restante des Big Tens sans défaite, le Michigan a pris le contrôle en marquant les neuf derniers points de la première mi-temps, puis a rapidement étendu son avance au début de la seconde.

Robbie Beran a marqué 14 points pour Northwestern (6-3, 3-2). Ils en ont chuté deux de suite.

NON. 21 MINNESOTA 77, NO. 25 ÉTAT DE L’OHIO 60

MINNEAPOLIS: Liam Robbins a récolté 27 points, 14 rebonds et cinq blocs, poursuivant son introduction percutante au Big Ten pour le Minnesota lors d’une victoire sur l’état de l’Ohio

Robbins, le joueur de 7 pieds qui a été transféré de Drake et a vu son éligibilité immédiatement accordée par la NCAA, a lancé quatre passes décisives et deux interceptions dans une autre démonstration d’excellence générale.,

Marcus Carr a ajouté 15 points et Gabe Kalscheur en a eu 13 pour les Gophers (10-2, 2-2). Ils sont sortis avec trois victoires sur une séquence de 10 jours et quatre matchs contre les 25 meilleurs ennemis.

Duane Washington Jr. avait 21 points sur un tir de 5 en 7 à 3 points pour les Buckeyes (8-3, 2-3).