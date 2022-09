Le n ° 4 Clemson surmonte un départ lent et bat Ga Tech 41-10

ATLANTA (AP) – Après avoir été en grande partie blâmé pour une saison décevante selon les normes de Clemson, DJ Uiagalelei avait besoin que de bonnes choses se produisent lors de l’ouverture de la saison.

Avec une derviche tourneur d’un jeu, le quart-arrière a montré pourquoi les Tigres lui faisaient toujours confiance.

Uiagalelei a lancé pour un touché et a couru pour un autre, surmontant un début lent lors de l’ouverture de la saison alors que le n ° 4 Clemson s’est retiré pour une victoire 41-10 sur Georgia Tech lundi soir.

Peut-être que le plus gros jeu du match est survenu au troisième quart, lorsque Uiagalelei a été acculé par deux défenseurs de Georgia Tech et a semblé se diriger vers un sac en troisième et quatrième.

Mais il s’est retourné et a réussi à rester debout juste assez longtemps pour retourner un latéral à Shipley, qui a grondé 10 mètres pour garder l’attaque de Clemson sur le terrain.

“J’essayais de sortir de la poche, essayant de gagner du temps pour récupérer le ballon”, a déclaré Uiagalelei. “Alors que j’allais au sol, j’ai regardé à ma gauche et j’ai vu Shipley là-bas. Je viens de le lui proposer. Il a fait un super parcours. »

Pour l’entraîneur Dabo Swinney, c’est le genre de jeu que les Tigers doivent faire pour reprendre leur place au sommet de la Conférence de la côte atlantique, ainsi que pour revenir aux éliminatoires de football universitaire.

“C’était un jeu que nous n’avions pas fait l’an dernier”, a déclaré Swinney. “C’est juste sa force, son courage, où il en est physiquement. Trouve juste un moyen, mec. Il a une certaine créativité pour lui.

Stimulés par ce jeu, les Tigers ont parcouru 74 verges pour un touché qui a finalement enterré les Yellow Jackets. Uiagalelei l’a couru à partir de 9 mètres pour pousser l’avance de Clemson à 24-10.

Uiagalelei a complété 19 des 32 passes pour 209 verges, dont un jeu de but de 6 verges contre Beaux Collins cela a donné aux Tigers une avance de deux touchés en première mi-temps.

Georgia Tech, qui cherche à s’améliorer sur trois saisons consécutives de trois victoires avec l’entraîneur Geoff Collins sur la sellette, l’a gardé plus proche que prévu pendant la majeure partie du chemin.

Mais les Yellow Jackets n’ont pas pu surmonter deux bottés de dégagement bloqués, qui ont tous deux conduit à de courts touchés par Will Shipley.

C’était la première fois depuis 2007 que Clemson bloquait deux bottés de dégagement dans un match.

« Nous devons régler ce problème. Ces choses ne peuvent pas arriver », a déclaré Collins. “Très décevant.”

Georgia Tech a tiré à 14-10 avec un entraînement impressionnant au troisième quart, culminant avec Jeff Sims lançant une passe TD de 13 verges au transfert de 6 pieds 7 pouces EJ Jenkins.

Les deux équipes ont lutté offensivement jusqu’à ce que Clemson obtienne son premier botté de dégagement bloqué.

Carson Donnelly a franchi la ligne intacte et a étouffé le ballon. Brannon Specter a récupéré le ballon au Georgia Tech 18 et l’a abattu le 5 avant d’être éliminé, préparant la course de 1 mètre de Shipley au quatrième but.

Les Sims ont lancé une interception sur le premier jeu de Georgia Tech de la saison, une passe en profondeur malavisée sous pression qui a été captée par Andrew Mukuba.

Le quart-arrière de troisième année des Yellow Jackets est considéré comme la clé des chances de l’équipe d’une saison de redressement, et il a montré des éclairs à la fois en lançant et en courant

Ce n’était pas assez pour réussir la surprise. Sims a terminé avec 164 verges par la passe et a mené l’équipe au sol avec 41 verges.

Le deuxième match de lancement de Chick-fil-A du week-end de la fête du Travail a été joué devant une foule de 47 712 personnes au stade Mercedes-Benz, où le pont supérieur a été fermé pour l’empêcher de ressembler à un match à domicile de Clemson.

En l’état, au moins la moitié de la foule semblait vêtue d’orange.

LES DÉBUTS DE CADE

Cade Klubnik, étudiant de première année très vanté, a été applaudi par ce qui restait de la foule de Clemson lorsqu’il est arrivé au poste de quart-arrière avec la victoire assurée.

Klubnik a mené les Tigers à leur dernier touché sur sa seule possession, complétant 4 des 6 passes de 49 verges, dont un score de 3 verges à Will Taylor.

“C’est la position la plus importante dans le football”, a déclaré Swinney. “Vous devez avoir des gars qui peuvent entrer.”

LA VENTE À EMPORTER

Clemson : Après une saison de 10-3, cette équipe semble toujours être un travail en cours.

Pour la première fois au cours des 14 saisons complètes de Swinney en tant qu’entraîneur, Clemson intègre deux nouveaux coordinateurs, il faudra donc peut-être un certain temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

Les Tigers ne semblent certainement pas être au même niveau que les puissances de la Conférence du Sud-Est, l’Alabama et la Géorgie.

Georgia Tech : Collins semble avoir fait peu pour corriger certains problèmes familiers qui ont tourmenté ses trois premières années à Atlanta.

Il y avait beaucoup trop de pénalités, y compris une foule de faux départs, une pénalité d’interférence de passe inutile qui a prolongé un entraînement lorsque les Yellow Jackets avaient de l’élan et un appel de ciblage qui a conduit à l’éjection de Charlie Thomas.

Et, bien sûr, deux punts bloqués sont inexcusables.

CONSÉQUENCES DU SONDAGE

Clemson restera probablement à peu près là où il se trouve dans le classement de l’Associated Press après s’être retiré pour faire le score final dans la fourchette attendue.

SUIVANT

Clemson: affronte Furman, membre de la FCS Southern Conference, lors de son match d’ouverture à domicile samedi. C’est un court voyage pour les Paladins, dont le campus est à environ 35 miles de Death Valley.

Georgia Tech: joue son match d’ouverture du campus samedi lorsqu’une autre équipe de la Conférence du Sud, la Caroline de l’Ouest, visite le stade Bobby Dodd.

Paul Newberry, l’Associated Press