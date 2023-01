Le n ° 3 Purdue devance Terps, continue le meilleur départ de tous les temps (19-1)

Zach Edey a récolté 24 points et 16 rebonds et les deux lancers francs de Braden Smith avec 3,9 secondes à jouer ont aidé le n ° 3 Purdue à repousser une furieuse charge du Maryland en seconde période pour une victoire 58-55 dimanche.

Les Chaudronniers connaissent le meilleur départ de l’histoire de l’école (19-1, 8-1 Big Ten). Ils ont remporté six matchs de suite et sont la cinquième équipe de conférence depuis 2000 à remporter 19 de ses 20 premiers matchs. Edey a réalisé son 16e double-double cette saison.

Julian Reese a marqué 19 points pour aider les Terrapins (12-7, 3-5) à surmonter un déficit de 14 points à la mi-temps pour avoir une chance de forcer les prolongations.

Le Maryland s’est approché de trois points à quatre reprises, mais ce n’est que lorsque Jahmir Young a effectué deux lancers francs à 5,3 secondes de la fin que les Terps ont tiré moins d’un.

Smith a ensuite effectué ses lancers francs, et le soulèvement de 30 pieds de Young pour forcer les prolongations a touché le panneau lorsque la sonnerie a retenti. Les Terrapins ont perdu quatre de leurs six derniers matchs.

Purdue n’a jamais traîné, prenant le contrôle immédiat avec une rafale de moins de 41 secondes en première mi-temps qui a abouti à une course de 7-0 pour le porter à 20-7. Ils ont attiré quatre fautes au cours de cette période.

Mais après avoir traîné jusqu’à 16 points, Reese a rallié ses coéquipiers avec une poussée de 9-3 pour ouvrir la seconde mi-temps. Le Maryland a utilisé une course de 10-2 pour se rapprocher de 52-49 avec 6:13 à jouer, mais n’a fait que deux paniers le reste du match.

GRANDE IMAGE

Maryland: Au lieu de prendre de l’élan après la victoire de jeudi sur le Michigan, les Terrapins ont commencé lentement et ont de nouveau échoué sur la route. Le Maryland, qui a déjà atteint la 13e place dans le sondage de l’Associated Press, a une fiche de 0-6 à l’extérieur de son domicile en championnat et doit résoudre son mystère de route pour rester dans la chasse au tournoi de la NCAA.

Purdue : Les Chaudronniers ont été un modèle de constance ces dernières années. Ils ont tenu 21 adversaires consécutifs à 70 points ou moins et ont maintenant une fiche de 52-5 à domicile depuis 2014-15 lorsque les classes sont en session. Mais Purdue doit développer un coup de poing plus fort qu’il ne l’a montré pour rester au sommet du classement des Big Ten.

CONSÉQUENCES DU SONDAGE

Purdue a commencé la journée comme l’une des quatre équipes de Division I avec une seule défaite – et le seul représentant Power Five sur la liste. Grâce à la défaite de samedi par le n ° 2 du Kansas, les Boilermakers devraient remonter au n ° 2 et si Houston perd contre Temple, Purdue pourrait récupérer la première place.

SUIVANT

Maryland: Rentre chez lui mercredi pour accueillir le Wisconsin.

Purdue: visite le Michigan jeudi, son deuxième voyage au nord de la ligne d’état en deux semaines.

Reportage de l’Associated Press.

