CHARLOTTE, Caroline du Nord – Clemson n ° 3 a battu le n ° 2 Notre Dame 34-10 pour remporter le sixième championnat ACC consécutif du programme et obtenir une place dans les éliminatoires de football universitaire.

Contrairement à la rencontre précédente, remportée 47-40 en prolongation par les Fighting Irish, l’alignement de Clemson était au complet. Après avoir raté cette défaite en raison du COVID-19, le quart Trevor Lawrence a récolté 412 verges en attaque et trois touchés.

Après avoir repéré les Irlandais un premier but sur le terrain, Clemson est entré à la mi-temps 24-3 après le long touché de Travis Etienne à la fin du deuxième quart-temps.

Alors que la victoire solidifie la place de Clemson en demi-finale nationale, le cas des séries éliminatoires de Notre-Dame devient plus trouble. Ce n’est plus un verrou, l’Irlandais à une défaite affrontera désormais Texas A&M pour la quatrième place sur le terrain.

Voici les principaux points à retenir de la victoire des Tigres:

Clemson verrouille une autre place en séries éliminatoires

Gagner le match revanche enverra Clemson en demi-finale pour la sixième saison consécutive, probablement en tant que tête de série n ° 2.

Le débat sur le n ° 1 du classement final des séries éliminatoires pourrait être compliqué par un renversement de la Floride contre l’Alabama lors du match de championnat de la SEC. Dans ce cas, les Tigers et Crimson Tide entreraient tous les deux en séries éliminatoires avec une défaite, bien que Clemson puisse vanter un championnat de conférence.

Avec plusieurs partants de retour en action après avoir raté la défaite de novembre, la défense de Clemson a maintenu les Irlandais à 263 verges d’attaque. Contrairement à cette défaite précédente, les Tigers ont dominé la ligne de mêlée et harcelé le quart-arrière de Notre-Dame Ian Book, faisant six sacs.

Le terrain des playoffs devient plus imprévisible

L’état de l’Ohio est après avoir battu Northwestern. Clemson est maintenant dedans. L’Alabama peut perdre contre la Floride et finir dans le top quatre. Le terrain des éliminatoires est presque prêt.

Si elle est extrêmement décevante, la défaite ne mettra pas Notre-Dame hors de combat. À 10-1, les Irlandais sont toujours une option très forte dans le top quatre, même si y arriver impliquerait probablement une demi-finale avec l’Alabama.

Mais A&M a également une défaite, contre le Crimson Tide, avec huit victoires contre la SEC. Notre Dame se termine par neuf victoires contre la compétition ACC. Alors que les Aggies ont une belle victoire contre la Floride, cela ne l’emporte pas sur les Irlandais battant Clemson.

L’Oklahoma est une autre option après avoir battu l’État de l’Iowa pour remporter le Big 12, bien que les deux défaites des Sooners affaiblissent leur cas.

Si Notre Dame reste dans le top quatre, le match de championnat de la SEC déterminera l’ordre final. Si l’Alabama gagne, voici à quoi cela ressemblera: Tide, Tigers, Buckeyes, Irish. Même si le comité pense toujours que Notre Dame est meilleure que OSU, le comité ramènera les Irlandais en quatrième pour éviter de programmer un troisième match avec Clemson.

Lawrence revient dans la course du trophée Heisman

Une fois le favori de Heisman, Lawrence a pris une banquette arrière pour deux joueurs hors pair de l’Alabama, le quart Mac Jones et le receveur DeVonta Smith, et le quart-arrière de la Floride Kyle Trask après avoir raté ces deux matchs en novembre.

Si les impressions finales comptent dans la race Heisman – et l’histoire suggère qu’elles le font beaucoup – Lawrence n’aurait guère pu faire plus pour améliorer son cas.

En plus de ses 322 verges par la passe et de deux scores, Lawrence a illustré son impact sur le jeu de course de Clemson. Un non-facteur dans la défaite précédente, le demi offensif Travis Etienne a couru 124 verges et un touché. En tout, les Tigers ont cumulé 219 verges en 27 courses après avoir gagné 34 verges en 33 courses en novembre.