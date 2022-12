Le n ° 22 Xavier inflige au n ° 2 UConn sa première défaite de la saison

Zach Freemantle a marqué 16 points et attrapé 11 rebonds, et Colby Jones a également marqué 16, aidant le n ° 22 Xavier à infliger au n ° 2 UConn sa première défaite de la saison, 83-73, samedi.

No. 2 UConn contre No. 22 Xavier Faits saillants Les UConn Huskies n ° 2 ont vu leur saison sans défaite se terminer aux mains des Xavier Musketeers n ° 22.

Jack Nunge a lancé le match pour Xavier malgré une maladie qui l’a limité lors des échauffements. Il n’a rejoint l’équipe après la mi-temps que quelques minutes après le début de la mi-temps, mais a terminé avec 15 points en 24 minutes. Jérôme Hunter en a également eu 15.

Adama Sanogo a mené UConn avec 18 points. Andre Jackson a marqué 14 points et Jordan Hawkins en a eu 11 pour les Huskies.

Xavier (12-3, 4-0 Big East), qui a rejoint le classement AP Top 25 cette semaine, a trois défaites par 13 points combinés contre Indiana, Duke, Gonzaga.

UConn (14-1, 3-1 Big East) a connu son meilleur départ depuis le début de la saison 1998 19-0 et a remporté son premier championnat NCAA. La défaite de samedi a empêché les Huskies de leur meilleur départ depuis 1994-95 et n’a laissé que Purdue n ° 1 et Nouveau-Mexique n ° 22 comme les seules équipes de Division I invaincues cette saison.

Le match était la sixième rencontre de tous les temps entre les écoles, les équipes crachant les deux dernières.

Xavier a mené jusqu’à 10 points en première mi-temps, mais sept revirements dont quatre par Jones ont aidé UConn à revenir dans le match. Les Huskies menaient 41-42 à la mi-temps, menés par les 10 points de Sanogo.

Freemantle a récolté 11 points et six rebonds en première mi-temps pour aider les Mousquetaires à démarrer rapidement.

UConn a terminé la première mi-temps sur une course de 16-5. Les Huskies sont restés chauds après la mi-temps, se connectant lors de leurs deux premières tentatives à 3 points.

Le corner à 3 points de Freemantle a mis les Mousquetaires devant 66-62 avec 7:17 à jouer.

Deux revirements de Xavier en 15 secondes ont conduit à une course rapide d’UConn. Le lay-up de Jackson en transition après son vol a égalé le score à 71 avec 3:54 à faire.

Alors que Xavier menait 74-71 avec 2:25 à faire après un lancer franc de Freemantle, l’entraîneur d’UConn Dan Hurley a écopé d’une faute technique. Boum a réussi deux lancers francs et Freemantle a réussi son deuxième, donnant à Xavier une avance de 77-71.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Reportage de l’Associated Press.