Le n ° 21 Indiana, Trayce Jackson-Davis a battu le n ° 1 Purdue, Zach Edey

Trayce Jackson-Davis a marqué 25 points et Jalen Hood-Schifino a livré le panier décisif sur un dunk avec deux secondes à faire alors que le n ° 21 Indiana a battu le n ° 1 Purdue, 79-74, samedi.

Zach Edey a terminé avec 33 points et 18 rebonds pour Purdue.

Les Hoosiers (16-7, 7-5 Big Ten) ont remporté leurs deux matchs à domicile contre leur grand rival sous l’entraîneur de deuxième année Mike Woodson. Il s’agissait de la quatrième victoire totale de l’Indiana à Assembly Hall contre une équipe de premier plan.

Une foule rugissante et bruyante qui est restée debout pendant la majeure partie du match n’a pas perdu de temps à prendre d’assaut le terrain après le son de la sonnerie finale. Hood-Schifino a récolté 16 points pour les Hoosiers, qui en ont remporté six sur sept.

Les fans prennent d’assaut le terrain après le retrait d’Indiana

Les Chaudronniers (22-2, 11-2) tiraient de l’arrière par 16 points en première mi-temps. Ils avaient tenu 24 adversaires consécutifs à 70 points ou moins avant que les Hoosiers ne mettent fin à cette séquence.

Pourtant, Edey de 7 pieds 4 pouces avait Purdue en position de gagner tard. Il a ouvert la seconde mi-temps en marquant huit des 10 premiers points des Chaudronniers pour réduire à neuf un déficit de 15 points à la mi-temps.

Edey a ensuite marqué les six derniers points dans une poussée de 12-4 qui a réduit le déficit à 67-65 avec 5:40 à jouer.

Les Boilermakers ont fermé à 71-70 sur le lay-up de conduite de Braden Smith avec 2:03 à faire. Mais Race Thompson a réussi deux lancers francs, Hood-Schifino a marqué sur un lay-up et Trey Galloway a fait deux autres lancers francs.

Hood-Schifino l’a clôturé avec le dunk en échappée sur une passe entrante parfaitement conçue.

Même lors d’une journée inhabituelle, les Chaudronniers ont montré pourquoi ils sont la meilleure équipe du pays. Face à leur rival, sur la route, et en baisse à deux chiffres pendant la majeure partie de la première mi-temps, Edey les a ramenés presque à lui seul.

Les Hoosiers ont fait tout ce qu’ils devaient faire tôt – faire des tirs, accélérer le rythme et rendre la vie difficile aux Chaudronniers en général – et ils ont encore du mal à le fermer. Mais ils ont montré leur courage et pourquoi ils étaient le choix de pré-saison pour remporter le Big Ten.

Purdue a commencé samedi en tant que seule Division I basket-ball universitaire masculin équipe avec une défaite, donc une deuxième défaite ne les fera pas nécessairement perdre la première place, en particulier avec une défaite serrée sur la route contre une autre équipe classée. L’Indiana, qui a réapparu dans le Top 25 de l’AP, a consolidé la semaine dernière son classement et pourrait même progresser malgré sa défaite au Maryland plus tôt dans la semaine.

En savoir plus:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Basket-ball universitaire Indienne Hoosiers Chaudronniers Purdue