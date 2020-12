L’assistant d’Unai Emery à Arsenal, Juan Carlos Carcedo, a exhorté les patrons des Gunners à rester avec Mikel Arteta, malgré leurs difficultés en Premier League.

L’équipe d’Arteta a battu Chelsea 3-1 samedi, sa première victoire depuis le 1er novembre.

Cette victoire a allégé une partie de la pression sur Arteta, beaucoup pensant qu’il aurait pu faire face au sac si la mauvaise course continuait.

L’Espagnol a été nommé manager d’Arsenal en décembre dernier, remplaçant Emery à l’Emirates Stadium.

En plus d’un changement de manager, Arsenal a subi une transition dans les coulisses et Carcedo pense qu’ils ont besoin d’une présence constante dans la pirogue.

«Ce n’est pas facile», a-t-il déclaré à l’Athletic. «Après tant d’années avec Wenger, ce n’était pas un moment facile. Il est vrai qu’il y a eu des changements dans de nombreux domaines différents du club.

«Mais la hiérarchie du club doit essayer de garder les choses calmes et de donner confiance aux gens qui y travaillent, maintenant c’est Mikel et Edu.

«Je sais que ce n’est parfois pas facile, avec des résultats, mais les changements constants ne sont pas bons et il faut avoir de la patience pour que les résultats arrivent, et pour que les gens qui y travaillent maintenant puissent réaliser les choses pour lesquelles ils se battent.»