Le n ° 2 du Michigan commence lentement mais termine en force lors d’une victoire 31-7 contre Rutgers

JJ McCarthy a lancé une passe de touché décisive de 18 verges à Semaj Morgan à la fin de la première mi-temps et le n ° 2 du Michigan a battu Rutgers 31-7 samedi avec l’entraîneur Jim Harbaugh sur la touche pour la première fois depuis son service dans une école. a imposé une suspension de trois matchs.

Les Wolverines (4-0, 1-0 Big Ten) ont pris l’avance de 17 points sur le retour d’interception de 71 verges de Mike Sainristil avec 4:31 à jouer au troisième quart. Le deuxième touché du match de Blake Corum – son huitième score de la saison – a donné une avance de 31-7 au Michigan au début du quatrième.

Blake Corum du Michigan marque son deuxième TD contre Rutgers

Les Scarlet Knights (3-1, 1-1) ont pris une avance de 7-0 au troisième snap du match grâce à la passe de touché de 69 verges de Gavin Wimsatt à Christian Dremel, mais ils ont raté des occasions de marquer davantage à chaque quart.

Corum a couronné un entraînement de 94 verges avec un touché de 2 verges pour aider le Michigan à égaliser lors de sa deuxième possession et le porteur de ballon All-American a terminé avec 97 verges en 21 courses. McCarthy a terminé 15 sur 21 pour 214 verges avec un touché et aucun revirement, une semaine après avoir lancé trois interceptions, un sommet en carrière.

Wimsatt a complété 11 des 21 pour 180 verges avec un touché et une interception. Il a couru six fois sur 28 mètres.

Mike Sainristil intercepte Gavin Wimsatt et l’emmène à la maison

OPPORTUNITÉS RATÉES

Les Scarlet Knights, avec une chance de prendre une avance de deux points, ont annulé une course de 27 verges avec une pénalité de retenue et ont été appelés pour un faux départ au troisième essai du premier quart sur une possession qui s’est terminée par un botté de dégagement.

Rutgers a été appelé pour un faux départ en quatrième et un, laissant les Knights avec une tentative de placement de 51 verges que Jai Patel a ratée lorsque le score était à égalité au début du deuxième quart.

Au quatrième et deuxième rang des 27 du Michigan au troisième quart, Wimsatt a été éliminé sur deux jeux après que les officiels ont annulé une pénalité pour conduite antisportive contre le demi de coin du Michigan Will Johnson. Aux quatrième et sixième rang du Michigan 19 au quatrième quart, Wimsatt a lancé une passe incomplète.

LES À EMPORTER

Rutgers : Wimsatt peut jouer dans les airs et avec ses jambes. Au début du match, il a trompé la défense du Michigan en gardant le ballon sur des jeux avec option de lecture.

Gavin Wimsatt se connecte avec Christian Dremel sur une passe TD de 69 verges, donnant à Rutgers une avance rapide contre le Michigan

Michigan : Le retour de Harbaugh d’une suspension pour avoir enfreint les règles de la NCAA a coïncidé avec des problèmes de communication de l’équipe en attaque, ce qui a conduit les Wolverines à utiliser des temps morts qui auraient pu être coûteux si le match était plus serré.

LA SÉRIE

Le Michigan compte 19 victoires consécutives à domicile, sa plus longue série depuis 21 victoires consécutives de 1998 à 2001. Les Wolverines ont remporté 29 de leurs 32 derniers matchs.

SUIVANT

Rutgers : accueille Wagner, un programme FCS, samedi.

Michigan : Lors de son premier match sur la route, il affronte le Nebraska samedi.

Reportage de l’Associated Press.

