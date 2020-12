WACO, Texas: MaCio Teague a marqué 20 points sur 9 tirs sur 13, le gardien de l’AP All-America Jared Butler avait 17 points et le n ° 2 Baylor est resté invaincu avec une autre victoire inégale, 93-56 contre le centre de l’Arkansas mardi.

Jonathan Tchamwa-Tchatchoua a terminé avec 13 points et 11 rebonds. Matthew Mayer a également marqué 13 points tandis qu’Adam Flagler en avait 10 après avoir raté les deux matchs précédents. Davion Mitchell a récolté 12 passes et six rebonds.

Baylor (7-0), la seule équipe du Big 12 sans défaite, est revenue de ses vacances de Noël d’une semaine avec sa sixième victoire d’au moins 30 points cette saison. Le match le plus proche des Bears a été une victoire de 13 points sur le Non. 5 Illinois le 2 décembre.

DeAndre Jones a mené le centre de l’Arkansas (1-7) avec 19 points, dont six à 3 points. Eddy Kayouloud a ajouté 14 points.

Baylor est allé de l’avant pour rester lorsque Mitchell et Butler ont réussi à trois points sur les deux premiers tirs des Bears dans les 36 premières secondes du match.

Tchamwa-Tchatchoua a réussi un dunk alley-oop sur une passe de Mitchell pour couronner une course de 10-0 qui a mis Baylor 30-15 au milieu de la première mi-temps. Lorsque Mitchell a nourri Tchamwa-Tchatchoua pour un autre slam de haut vol avec environ 13 minutes et demie à jouer, il était 68-35 et Central Arkansas était toujours sans point en seconde période.

Le centre de l’Arkansas a raté ses 10 premiers tirs après la mi-temps et a tiré 35% au total (21 sur 60). Les Bears en visite ont eu 24 revirements qui ont conduit à 31 points pour Baylor.

GRANDE IMAGE

Central Arkansas: Les Bears étaient sans le meilleur buteur Rylan Bergersen (15,3 points par match), qui n’a pas fait le déplacement depuis Conway, Arkansas, à cause d’une maladie qui n’était pas COVID-19[feminine. … Ils ont disputé sept de leurs matchs sur la route, avec des voyages dans les équipes de la SEC Arkansas, Ole Miss et Mississippi State avant de jouer les Big 12 Bears.

Baylor: Après la semaine de congé, et avec un autre basculement d’environ 21 heures après la fin de celui-ci, les Bears ont eu une solide performance sans devenir bâclés. Ils n’avaient que 10 revirements, juste deux après la mi-temps même en vidant le banc. … Baylor a marqué au moins 80 points en sept matchs consécutifs pour la première fois depuis 1994, et a remporté sept victoires à deux chiffres d’affilée pour la première fois depuis décembre 2016.

BOUQUET DE TREYS

Le centre de l’Arkansas a fait 12 des 26 3 points (46,2%), et n’était que 9 des 34 (26,5%) à l’intérieur de l’arc. Jones avait 15 points à la mi-temps, sur cinq 3. … Baylor a réalisé la moitié de ses tirs au total (37 sur 74), tout en se connectant sur 13 sur 30 (43,3%) à longue distance. Butler a fait trois 3 pour Baylor tout en marquant tous ses points en première mi-temps.

SUIVANT

Le centre de l’Arkansas joue son premier match de la conférence Southland samedi à McNeese State.

Baylor joue un autre match d’après-midi mercredi contre Alcorn State.

___

