IOWA CITY, Ia. – Une neige venteuse a commencé à recouvrir le gazon du stade Kinnick au quatrième quart samedi.

Les Hawkeyes en ont profité pour s’ébattre. Et pourquoi pas?

La défense de l’Iowa a mis les pinces sur le Wisconsin tout au long de l’après-midi de la mi-décembre. L’offensive a finalement produit de gros jeux en seconde période. Même deux rares erreurs d’équipes spéciales n’ont pas pu faire dérailler les Hawkeyes n ° 18, qui ont mis en déroute les Badgers n ° 25 28-7 pour remporter le trophée Heartland pour la première fois depuis 2015.

Keith Duncan a lancé deux buts sur le terrain. Spencer Petras a rejoint Ihmir Smith-Marsette pour deux passes de touché, cette dernière que Smith-Marsette a célébrée un peu trop chaleureusement avec un retournement dans la zone des buts qui l’a laissé avec une blessure à la cheville. Et Tyler Goodson a rythmé le tout avec une course de 80 verges à travers les flocons de neige qui ne laissait aucun doute sur l’identité de la meilleure équipe.

« Je pense que tous les demi offensifs s’attendent à briser une longue course », a déclaré Goodson à propos de sa longue escapade.

« C’était tout pour nous de continuer, de continuer à battre et une fois que nous avons brisé leur volonté, nous en brisons une. »

L’Iowa (6-2) a remporté ses six derniers matchs, prolongeant des séries contre ses rivaux du Minnesota et du Nebraska dans le processus. Mais il a également cassé des séries de défaites contre Penn State et le Wisconsin (2-3).

Au cours d’une saison retardée, puis souvent perturbée par la pandémie COVID-19, les Hawkeyes ont atteint la ligne d’arrivée en jouant les huit matchs prévus et leur meilleur football à la fin.

C’était un motif de fête pour les Hawkeyes, dont plusieurs ont couru sur le terrain et ont fait des anges des neiges lorsque l’horloge a frappé zéro.

«C’était la première fois que je faisais un snow angel ou que je jouais dans un match de neige», a déclaré le deuxième sécurité Dane Belton, originaire de Floride. « C’était incroyablement amusant. »

L’entraîneur de l’Iowa Kirk Ferentz, comme il le fait souvent, a versé des larmes dans les vestiaires d’après-match après avoir récupéré le trophée Heartland.

« Il adore ça pour nous et il l’aime pour le programme », a déclaré Belton à propos de Ferentz.