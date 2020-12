OMAHA, Neb .: Antwann Jones et Denzel Mahoney ont marqué 13 points chacun pour mener Creighton n ° 13 à une victoire de 66-61 contre Xavier, 22e, mercredi, gérant les Mousquetaires leur première défaite de la saison.

Les Bluejays (7-2, 3-1 Big East) ont utilisé une course de 8-0 pour commencer la deuxième mi-temps pour ouvrir une avance de 44-34. avant que les Mousquetaires (8-1, 1-1) ne le réduisent à 64-61 avec 10 secondes à jouer sur Paul Scruggs à 3 points. Adam Kunkel a ensuite obtenu un vol et a eu une chance d’égaliser le match, mais son 3-pointeur avec un deuxième à gauche a bordé.

Aucune des deux équipes n’a bien tiré en seconde période alors que Xavier était 2 en 16 derrière l’arc et Creighton 3 en 13 dans les 20 dernières minutes. La différence était au niveau de la ligne des lancers francs, où les Bluejays ont fait 11 sur 14 dans la dernière ligne droite.

Le meilleur buteur de Xavier, Zach Freemantle, a été limité à sept points sur 3 tirs sur 9. Il a commis une faute avec 2:38 à jouer. Nate Johnson a mené Xavier avec 12 points.

NON. 23 ÉTAT DE L’OHIO 80, NO. 11 RUTGERS 68

COLUMBUS, Ohio: Duane Washington Jr. a marqué 22 points et l’état de l’Ohio s’est redressé après un déficit de 16 points en deuxième période pour battre Rutgers.

EJ Liddell avait 21 points et Kyle Young a ajouté 17 points et 12 rebonds pour Ohio State (7-1, 1-1 Big Ten), qui traînait 48-32 avec 15 minutes à jouer dans le match. Les Buckeyes sont allés sur une course de 20-1 à la fin de la seconde mi-temps pour prendre le contrôle et donner à Rutgers (6-1, 2-1) sa première défaite.

Ron Harper Jr. avait 20 points, Montez Mathis en a marqué 16 et Jacob Young en a ajouté 12 pour les Scarlet Knights.

NON. 8 TENNESSEE 80, CAROLINE DU SUD À L’ÉTAT 60

KNOXVILLE, Tennessee: Victor Bailey a marqué 18 points et le Tennessee a eu du mal avant de battre sans victoire la Caroline du Sud Upstate.

Ce n’est pas avant une course de 12-2 à mi-chemin de la seconde mi-temps que les volontaires (6-0) se sont finalement retirés, Bailey avait quatre points dans cette rafale. Josiah-Jordan James a ajouté 11 points et huit rebonds. John Fulkerson a marqué 10.

Les Spartiates (0-8) étaient menés par Tommy Brunner avec 18 points. Everette Hammond a marqué 13 points.

