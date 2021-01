FAYETTEVILLE, Arkansas: Jeremiah Tilmon a marqué 25 points et récolté 11 rebonds pour le 12e Missouri, et les Tigers ont remis à l’Arkansas sa première défaite de la saison, 81-68, samedi.

Tilmon a éclipsé sa saison en points au cours de la première mi-temps et a terminé avec un sommet en carrière. Il a été rejoint à deux chiffres par Xavier Pinson avec 23 et Mark Smith avec 11.

L’Arkansas (9-1, 1-1 de la Conférence Sud-Est), manquant son meilleur joueur intérieur, n’a pas pu égaler la physicalité de Missouris. Les Tigers (7-1, 1-1) ont dépassé l’Arkansas 51-36, ont dominé les Razorbacks 34-22 dans la peinture et les ont retenus à 27% sur le terrain.

Le Missouri a permis à l’Arkansas de rester proche pendant la majeure partie du match, les Tigers ayant commis 21 revirements, bien que l’Arkansas ait réussi à les transformer en seulement 15 points. Les Razorbacks sont allés 4:53 sans un panier à mi-chemin de la seconde mi-temps, donnant finalement au Missouri assez d’avance pour construire son avance à deux chiffres dans le temps mort médiatique des moins de huit ans.

Au temps mort des moins de quatre ans, l’entraîneur de l’Arkansas, Eric Musselman, a rapidement relevé deux fautes techniques et a été expulsé après s’être disputé avec les officiels après plus de matchs physiques.

JD Notae et Moses Moody ont mené l’Arkansas avec 19 et 18 points, mais ils ont eu besoin de 33 tentatives combinées de panier pour atteindre ces buts.

L’attaquant des Razorbacks Justin Smith, qui s’est blessé à la cheville lors du match d’ouverture de l’Arkansas SEC à Auburn mercredi, manquera trois à six semaines après l’opération. Il a en moyenne 11,6 points et 7,1 rebonds cette saison. Le garde Davonte Davis a commencé à sa place et a terminé avec quatre points.

GRANDE IMAGE

Le Missouri reste la surprise de l’année en SEC, nivelant son record en championnat après avoir perdu contre le 7e Tennessee mercredi. Les Tigers ont été choisis pour terminer 10e après un record de 15-16 l’an dernier.

L’Arkansas, qui a terminé avec le même record de la SEC que le Missouri l’année dernière, reste en excellente position dans le tournoi de la NCAA et devrait rester à l’aube du Top 25.

SUIVANT

Le Missouri disputera un deuxième match consécutif sur la route, mercredi à Mississippi State.

L’Arkansas est au milieu de sa période la plus difficile de l’année alors que les Razorbacks se rendront à Knoxville mercredi pour affronter le n ° 7 du Tennessee.

