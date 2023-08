Le n ° 10 suggère que le Royaume-Uni est toujours dans l’UE en gaffe sur X

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le n ° 10 a été contraint de corriger un tweet suggérant que le Royaume-Uni était toujours à l’intérieur de l’UE.

Downing Street a commis l’erreur dans un message sur X, officiellement connu sous le nom de Twitter, se vantant des prouesses de la Grande-Bretagne en matière d’intelligence artificielle (IA).

Le compte officiel a utilisé un graphique disant que le Royaume-Uni « abrite deux fois plus d’entreprises d’IA que n’importe quel autre pays de l’UE ».

Après que les utilisateurs ont souligné que la Grande-Bretagne ne faisait plus partie du bloc après le Brexit, le numéro 10 a ensuite changé pour dire « n’importe quel pays de l’UE » à la place.

Le message visait à mettre en évidence l’investissement du gouvernement Rishi Sunak dans l’IA, y compris 13 millions de livres sterling investis dans la technologie pour le NHS.

En plus d’espérer faire de Londres le siège d’un nouveau régulateur mondial, M. Sunak souhaite que le Royaume-Uni accueille un sommet international sur l’IA cet automne.

Mais les experts dans le domaine ont mis en doute la capacité de la Grande-Bretagne, craignant que le pays ne soit en retard sur une grande partie de l’Europe et des États-Unis.

Cela survient alors que l’IA a été recommandée pour la première fois pour aider les cliniciens du NHS, dans un mouvement qui pourrait aider à stimuler les patients atteints de cancer en économisant des centaines de milliers d’heures aux radiographes.

Rishi Sunak espère renforcer les capacités d’IA de la Grande-Bretagne pour aider le NHS (fil de sonorisation)

Neuf plates-formes ont reçu le feu vert dans le projet d’orientation de l’Institut national d’excellence en santé et en soins (Nice), qui a déclaré qu’elles pourraient soulager la « pression sévère » sur les services de radiologie et économiser de l’argent.

L’IA est utilisée par les radiographes pour créer des contours, un aperçu des organes sains des patients atteints de cancer.

Le processus est effectué dans des cas tels que les cancers du poumon, de la prostate ou colorectal et garantit que la radiothérapie par faisceau n’endommage pas les cellules saines. À l’heure actuelle, les radiographes décrivent à la main les organes sains sur un scanner ou une IRM.

Nice a déclaré que les preuves examinées par son comité consultatif indépendant sur les technologies médicales ont révélé que les plates-formes d’IA « produisent généralement des contours de qualité similaires » à ceux effectués manuellement, la plupart ne nécessitant que des « modifications mineures ».

L’utilisation de la technologie pourrait être plus rapide, ce qui donnerait aux cliniciens plus de temps à consacrer aux patients ou à se concentrer sur des cas plus complexes. Il s’agit de la première recommandation de Nice à recommander l’utilisation de l’IA pour aider les cliniciens dans leur rôle.

Sarah Byron, directrice du programme des technologies de la santé à l’organisme public, a déclaré que l’utilisation de l’IA pourrait « aider à soutenir la planification du traitement parallèlement à la surveillance clinique par un professionnel de la santé qualifié, ce qui pourrait économiser du temps et de l’argent ».

Les experts cliniques conseillant Nice ont estimé qu’ils avaient économisé entre 10 et 30 minutes par plan de traitement en utilisant l’IA en fonction de la quantité de modifications nécessaires. D’autres preuves suggèrent que le temps économisé pourrait varier entre trois et 80 minutes par plan.

Nice a déclaré que le gain de temps potentiel le plus bas de trois minutes pourrait faire gagner aux médecins 3 750 heures pour 75 000 plans de traitement. À l’extrémité supérieure de l’échelle – 80 minutes – 100 000 heures seraient économisées.