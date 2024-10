Le n ° 10 Rolesville élimine Millbrook, auparavant invaincu, alors qu’Atkinson lance 4 touchés

ROLESVILLE, Caroline du Nord — Juste au moment où il semblait qu’un blitz de Millbrook ici et là allait perturber le rythme du quart-arrière de Rolesville Braden Atkinson, les Rams ont montré la véritable raison de leur puissance de feu offensive.

La ligne offensive a commencé à reprendre le blitz, Atkinson est resté en équilibre dans la poche et a gardé les yeux vers le bas, et l’offensive des Rams a riposté comme si elle n’avait pas raté un battement.

Il y avait peu de battements à manquer pour le n°10 Rolesville vendredi soir, battant les Wildcats en visite 35-0 dans ce qui semble être de facto un match de championnat de la Northern Athletic Conference.

Atkinson n’a eu qu’un seul échec à la mi-temps et a terminé 20 passes sur 25 pour 304 verges et quatre touchés avec une seule interception.

« C’est une véritable émotion que ce soit sa dernière année. Je déteste qu’il doive me quitter », a déclaré l’entraîneur de Rolesville, Ranier Rackley. « Mais je me tiens sur la table et je m’appuie sur ceci : il est le meilleur quarterback de l’État, quelles que soient les étoiles ou quoi que ce soit. Il est le meilleur quarterback de l’État. »

Les touchés d’Atkinson se sont déroulés en deux poussées – deux pour commencer le match, séparées par seulement une minute et 35 secondes, et un pour commencer le troisième quart-temps, espacé de seulement huit secondes.

Comment a-t-il réussi à réaliser des scores consécutifs si rapprochés, non pas une, mais deux ?

Merci au botteur Riley Daniels.

Lors d’une soirée où les trois phases du match ont fonctionné pour Rolesville (6-1, 2-0), le botteur senior – qui est également l’un des leaders de l’État en termes de points et de passes décisives pour l’équipe de football des Rams – a récupéré ses deux tentatives de coup de pied en jeu après un score initial pour commencer chaque mi-temps.

« Le premier, j’ai mis un bon rythme, mais le second, j’en ai mis trop, mais je suis content qu’il ait dépassé ce type », a déclaré Daniels.

Après qu’Atkinson ait trouvé Gavin Waddell en tête-à-tête à partir du 21 avec 7 :42 à jouer au premier quart, Daniels a remarqué que Millbrook avait laissé le milieu du terrain ouvert et a fait rebondir le coup d’envoi directement devant. Au bout de 10 mètres, il est tombé dessus. Rolesville a marqué quelques jeux plus tard sur une passe de 47 verges d’Atkinson à AJ Roberts.

Le score est cependant resté 14-0 jusqu’à la mi-temps, alors que Millbrook (6-1, 1-1) a commencé à redresser sa défense lors des troisièmes essais. Les Wildcats, cependant, n’avaient que 21 verges offensives à la mi-temps.

Mais lors de sa première possession du troisième quart-temps, Atkinson a trouvé Roberts à 45 mètres, Daniels a de nouveau récupéré son propre coup de pied en jeu – celui-ci, il a sauté sur un joueur de Millbrook et s’est aligné lui-même – et Atkinson est allé vers Jaedon Alford à 46 mètres sur le terrain. très prochain jeu pour porter le score à 28-0.

« Ce match contre Grimsley a vraiment été un signal d’alarme », a déclaré Atkinson. « Toute l’équipe a regardé ce match, l’a renversé et s’est vraiment accrochée. »

Atkinson a continué à diviser la défense, distribuant le ballon à sept receveurs différents, tout en restant imperturbable dans la poche. Rolesville a terminé le match avec 400 verges offensives contre 110 pour Millbrook.

Waddell a terminé avec cinq réceptions pour 51 verges, Alford en a eu quatre pour 89 et Roberts en a eu quatre pour 118. Un touché tardif de 4 verges de Devon Thomas (14 courses, 72 verges) a été le score final du match.

Millbrook est entré dans le match invaincu mais non classé dans le top 25 de l’État. Les Wildcats étaient cependant classés sixième dans l’indicatif régional 919. Les Wildcats ont réussi 2 passes sur 16 pour 27 verges en équipe. Brilison McCullers, un porteur de ballon junior, a réalisé 18 courses pour 77 verges et une réception pour 13 verges, lui donnant presque 20 des verges totales de son équipe.

RÉSUMÉ DE NOTATION

1Q

ROL — Passe TD de 21 verges de Braden Atkinson à Gavin Waddell, bonne conversion à 2 points (8-0, 7:42)

ROL — Passe TD de 47 verges de Braden Atkinson à AJ Roberts, conversion de 2 points inutile (14-0, 6:06)

3ème trimestre

ROL — Passe de 45 verges de Braden Atkinson à AJ Roberts, XP bon (21-0, 8:16)

ROL — Passe de 46 verges de Braden Atkinson à Jaedon Alford, XP bon (28-0, 8:08)

ROL — Course de 4 verges de Devon Thomas, XP bon (35-0, 2:29)

STATISTIQUES FINALES