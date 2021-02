Une note officielle obtenue par Les temps a suggéré que cela pourrait inclure une taxe directe sur le carbone sur les services les plus intensifs en carbone, tels que la production de viande et de fromage, ou un déplacement des taxes sur le changement climatique de l’électricité vers le gaz.

« La chancelière et le Premier ministre veulent une vue secteur par secteur sur la façon dont nous pourrions mettre en œuvre une forme de tarification du carbone et une feuille de route globale pour la réaliser dans la prochaine décennie », indique le mémo.

« Nous examinerons attentivement tout changement à plus long terme du système fiscal, en gardant à l’esprit que le Royaume-Uni est loin d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Tout changement doit être équitable et aller de pair avec des mesures visant à consolider la famille. finance et améliore le niveau de vie après plus d’une décennie de décisions irresponsables des conservateurs. »