Le n ° 10 nie toute implication dans la décision de la police sur le rapport de Partygate

Downing Street a nié tout rôle dans la décision dramatique de la police métropolitaine de bloquer la publication de toutes les informations, sauf « minimales », sur les partis n ° 10 pendant le verrouillage.

Et un porte-parole du n ° 10 a déclaré que ce n’était « pas du tout » le cas que Boris Johnson se réjouisse que l’intervention de Scotland Yard puisse retarder la publication complète du rapport de Sue Gray de plusieurs semaines ou mois.

Les libéraux démocrates ont averti que toute apparition d’un « accord établi » entre le gouvernement et la police pour dissimuler des actes répréhensibles serait « profondément préjudiciable ».

Et le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a demandé que le rapport Gray soit publié dans son intégralité dès que possible, avertissant que le gouvernement avait été plongé dans la « paralysie » en raison de l’incertitude persistante.

La publication du rapport du mandarin de Whitehall sur les violations présumées de la réglementation Covid a été mise en doute par l’insistance de la police à supprimer les détails relatifs aux événements qui sont couverts par leur enquête criminelle distincte.

Le numéro 10 a déclaré aujourd’hui qu’il n’était pas en mesure de dire quand le rapport Gray serait désormais publié ni dans quelle mesure il serait complet.

Mais un porte-parole a déclaré qu’il n’était pas vrai que Downing Street ait exercé des pressions sur la police ou le Cabinet Office pour interrompre la publication, ce qui était attendu plus tôt cette semaine. Et il a dit qu’il n’était « pas au courant » de tout contact direct entre le n ° 10 et le Met sur la question.

Lorsqu’on lui a demandé si le n ° 10 avait demandé à l’équipe d’enquête de vérifier auprès du Met si la publication recouperait ses enquêtes, le porte-parole a répondu: « Non. Les termes de référence stipulaient clairement que le Cabinet Office resterait en contact avec la police métropolitaine.

« C’est une enquête indépendante. Nous n’avons pas été au courant des détails de l’enquête ni de son contenu… Nous ne sommes pas impliqués dans ces conversations. »





Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson serait satisfait de la perspective que les conclusions sur sa gestion de l’affaire Partygate soient rejetées dans l’herbe longue, le porte-parole a répondu: «Non, pas du tout. Nous apprécions qu’il s’agisse d’un travail indépendant.

« Le Premier ministre a déclaré plus tôt cette semaine qu’il était tout à fait juste que la police enquête sur ces affaires et qu’elle devrait avoir le temps et l’espace nécessaires pour le faire. »

S’exprimant lors d’une visite à Glasgow, Sir Keir a déclaré qu’il souhaitait « voir le rapport de Sue Gray dans son intégralité et l’enquête se terminer le plus rapidement possible, car nous sommes dans cette situation où l’ensemble du gouvernement est paralysé parce que la police regarde ce qui le Premier ministre se levait à Downing Street.

Lorsqu’on lui a demandé si, compte tenu de sa formation juridique, il pensait que la publication du rapport Gray pourrait nuire à l’enquête policière, Sir Keir a déclaré: «Toute question de préjugé doit être résolue, mais tout ce gâchis, tout ce paralysant de la politique, est causé par le Premier ministre et ses actes répréhensibles.

Le porte-parole libéral démocrate pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a demandé: « Alors, d’abord, la police attendait Sue Gray, maintenant Sue Gray doit attendre la police?

« Toute apparence d’un rapprochement entre le Met Commissioner et le gouvernement est profondément préjudiciable. Les policiers ont besoin de la confiance du public pour faire leur travail et assurer la sécurité de nos communautés.

« C’est pourquoi nous avons demandé à la police d’enquêter il y a 10 semaines et de mettre toute cette triste affaire derrière nous, au lieu d’attendre Sue Gray.

« Le rapport de Sue Gray doit être publié dans son intégralité, y compris toutes les photos, SMS et autres preuves. S’il est expurgé maintenant, une version complète non expurgée doit être publiée dès que l’enquête policière est terminée. »