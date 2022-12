Le n ° 10 nie que Sunak ait du «sang sur les mains» à cause des décès de migrants dans la Manche

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Downing Street a rejeté les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait “du sang sur les mains” après la mort d’au moins quatre personnes après qu’un bateau transportant des migrants a chaviré dans la Manche.

L’association caritative pour réfugiés Care4Calais a déclaré que les décès étaient “totalement inutiles et évitables”.

Et la fondatrice Clare Moseley a déclaré que le gouvernement devrait assumer une part du blâme car il n’a pas réussi à offrir des voies sûres et légales aux personnes à bord pour demander l’asile au Royaume-Uni.

Mais le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré que l’allégation n’était pas “appropriée” à la suite de la tragédie.

S’exprimant alors que l’opération de sauvetage était en cours, Mme Moseley a déclaré: «Ces décès sont totalement inutiles et évitables. En n’agissant pas, notre gouvernement a du sang sur les mains.

“Les personnes avec lesquelles nous travaillons à Calais ont non seulement subi les pires horreurs de ce monde – conflits, violations des droits de l’homme et torture – elles ont été suffisamment courageuses et résistantes pour s’échapper et survivre à des voyages incroyables pour venir ici et demander notre aide. Et pourtant, nous les renions.

Interrogé sur la réponse de M. Sunak à l’allégation selon laquelle son gouvernement aurait “du sang sur les mains”, le porte-parole du Premier ministre a déclaré: “Je ne pense pas que ce genre de commentaires soit en aucune façon approprié pour le moment.

“Le gouvernement est fermement déterminé à résoudre ce problème et beaucoup d’autres parlent de vouloir mettre un terme à cela – des personnes vulnérables sont exploitées et effectuent ces trajets dangereux.

“Nous avons accepté des centaines de milliers de personnes par des voies sûres et légales sur plusieurs années.”