Le n ° 10 nie que la fiancée de Boris Johnson, Carrie, joue un rôle dans la gestion du pays

Downing Street a nié que la fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, joue un rôle dans la gestion du pays, après qu’un groupe de réflexion conservateur ait appelé à une enquête sur son pouvoir dans les coulisses.

Le Bow Group – qui compte parmi ses mécènes les grands conservateurs Norman Tebbit et Norman Lamont – a déclaré que Mme Symonds semble jouir d’une énorme influence dans l’embauche et le licenciement du personnel n ° 10 et dans l’élaboration des politiques, bien qu’elle n’ait aucun rôle officiel au sein du gouvernement.

Ayant averti que son implication dans plusieurs changements récents de personnel à Downing Street ressemblait à du «copinage», le président du groupe, Ben Harris-Quinney, a appelé à la tenue d’une enquête publique, avec le témoignage du personnel actuel et ancien du n ° 10 et la libération de registres et correspondance.

« Des rapports cohérents dans la presse suggèrent que Mme Symonds joue un rôle central dans la gestion du pays, sans aucune autorité ou responsabilité pour le faire », a déclaré M. Harris-Quinney.

«Elle n’a pas été élue, elle n’a pas été nommée, elle ne détient aucun pouvoir légal ou constitutionnel pour prendre des décisions concernant qui devrait occuper des postes gouvernementaux, pour être partie à des informations privilégiées ou pour définir la direction politique du pays.»

Mais l’attachée de presse de M. Johnson, Allegra Stratton, a qualifié les affirmations de M. Harris-Quinney de «incorrectes».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était vrai de dire que Carrie jouait un rôle central dans la gestion du pays, Mme Stratton a déclaré: «C’est incorrect. La fiancée du Premier ministre élève leur fils Wilf et est retournée travailler à l’association caritative pour la faune, la Fondation Aspinall, après son congé de maternité à la fin du mois de janvier.

Mme Stratton a refusé de commenter l’appel du groupe Bow pour une enquête, déclarant lors d’un point de presse à Westminster: «Nous n’avons aucune réponse à cela.

«Comme vous le verrez bientôt, le Premier ministre présente un plan de 60 pages pour nous sortir du verrouillage, et c’est son objectif pour le moment.»

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson considérait les attaques contre sa fiancée comme sexistes, Mme Stratton a répondu: « Ce n’est pas quelque chose que je l’ai entendu dire. »

Des questions sur le rôle de Mme Symonds dans le n ° 10 ont été soulevées après qu’elle aurait joué un rôle dans le départ choquant du chef de l’unité «Save the Union» de M. Johnson, Oliver Lewis, comme elle l’avait fait lors de l’éviction précédente de Vote Laissez le suprémo Dominic Cummings et son proche allié Lee Cain.

Deux de ses amis proches ont récemment été nommés aux postes clés du n ° 10, le conseiller principal Henry Newman et Simone Finn, le nouveau chef de cabinet adjoint qui a accueilli les célébrations du 30e anniversaire de Mme Symonds.

M. Harris-Quinney a déclaré: «Le fait de ne pas clarifier la position et l’autorité de Mme Symonds, et de s’assurer que Mme Symonds ne prend pas et ne peut pas prendre de mesures pour gouverner le Royaume-Uni, présente potentiellement d’énormes dangers pour le gouvernement, le Parti conservateur et la nation. .

«Le public a une vision très sombre du copinage, la démocratie en Grande-Bretagne est et doit toujours être sacrée, et personne ne devrait être impliqué dans la gestion de notre pays sans rendre des comptes au peuple.

Bien que sa représentation par les critiques comme une figure de Lady Macbeth ait suscité des accusations de sexisme, personne ne nie qu’elle bénéficie d’une influence au-delà de celle des précédents époux du Premier ministre.

L’ancien chef des opérations de presse du Parti conservateur tient à adoucir l’image du gouvernement, à travers le départ des vétérans de Vote Leave, dont M. Cummings et M. Lewis, et à faire avancer l’agenda vert en tant qu’écologiste engagé.

Le groupe Bow, qui est indépendant du parti malgré ses liens étroits avec les conservateurs, a déclaré que Mme Symonds – qui n’est pas un conseiller spécial – n’était donc responsable devant aucun ministre.

Cela signifiait qu’elle n’avait pas non plus fait l’objet d’un contrôle de sécurité, ce qui lui avait donné l’autorisation de consulter des informations gouvernementales privilégiées.

Un porte-parole de Downing Street a nié que la démission brusque de M. Lewis vendredi avait sapé les opérations de l’Unité syndicale, qui a été créée par M. Johnson pour contrer l’indépendance du Parti national écossais de Nicola Sturgeon, mais a perdu deux chefs en l’espace de quelques-uns. semaines.

« L’unité de l’Union continuera à soutenir le Premier ministre en sa qualité de ministre de l’Union », a déclaré le porte-parole officiel de M. Johnson.

«L’engagement du Premier ministre à se niveler dans les quatre pays du Royaume-Uni tient et il continuera à donner la priorité à ce travail.» Le porte-parole a refusé de commenter les spéculations selon lesquelles le ministre du Cabinet, né en Écosse, Michael Gove, pourrait se voir confier de nouvelles responsabilités pour défendre l’Union.

Mme Stratton a déclaré que ces derniers mois avaient vu l’administration de Westminster «très bien travailler» avec le gouvernement écossais sur la sortie du Royaume-Uni du verrouillage.

Malgré le fait que les écoliers écossais soient retournés en classe avant leurs homologues anglais, Mme Stratton a déclaré que la feuille de route de M. Johnson allait «de pair avec les plans de Nicola Sturgeon».

«En remontant plus loin, vous avez la permission et le soutien pour les entreprises écossaises que le gouvernement de Westminster a mis à disposition», a-t-elle déclaré.

«Vous avez des tests et des traces et de l’aide pour les Highlands et les îles, et surtout le gouvernement de Westminster s’assurant que le nombre de vaccins était là pour être distribué en Écosse.

«Les relations entre le gouvernement de Westminster, l’Écosse et le peuple écossais fonctionnent donc très bien en ce moment.