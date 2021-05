Le n ° 10 ne garantit pas le maintien de l’interdiction du bœuf injecté d’hormones dans l’accord commercial avec l’Australie

Le n ° 10 a refusé de garantir qu’une interdiction de la viande de bœuf injectée d’hormones restera en vigueur dans l’accord commercial avec l’Australie, qui devrait être scellé d’ici quelques semaines.

Le porte-parole de Boris Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne «compromettrait pas notre bien-être animal ou nos normes alimentaires» – mais a refusé, quatre fois, de s’engager explicitement sur l’utilisation des hormones.

Au lieu de cela, il a dit seulement que les denrées alimentaires autorisées dans le cadre de futurs accords « devront se conformer à nos prescriptions en matière d’importation », sans préciser ce qu’elles seraient.

Les mots sont loin d’être à la hauteur de la garantie donnée, l’année dernière, par Liz Truss, le secrétaire au commerce, et le secrétaire à l’environnement George Eustice – qui sont maintenant enfermés dans une dispute féroce sur l’accord avec l’Australie.

En novembre, le couple a écrit: «Le poulet chloré et le bœuf injecté d’hormones sont déjà interdits au Royaume-Uni et nous ne négocierons pas pour supprimer cette interdiction dans un accord commercial.»

L’Australie est connue pour avoir exigé, dès 2018, que la Grande-Bretagne accepte les importations de bœuf aux hormones comme le prix d’un accord commercial symbolique au début de l’après-Brexit.

La pratique est répandue en Australie et l’UE a affirmé qu’au moins une des hormones utilisées par les éleveurs de bétail était cancérigène – ce qui est farouchement contesté par Canberra.

Le gouvernement a garanti que «toute modification de la législation existante sur la sécurité sanitaire des aliments nécessiterait la présentation d’une nouvelle législation devant le parlement».

Mais certains députés continuent de se méfier du fait que des changements pourraient être apportés en utilisant des règlements plutôt que des lois primaires – en utilisant les soi-disant «pouvoirs d’Henri VIII» pour contourner les députés.

Anne McIntosh, une collègue conservatrice et militante, a déclaré L’indépendant: «Le gouvernement doit honorer son engagement de garder la confiance du peuple britannique, dont un million a signé la pétition appelant à une telle sauvegarde.

« Cela signifie qu’aucune entrée pour le bœuf d’Australie ou d’ailleurs produit avec des hormones ou d’une autre manière ne répond à nos normes. »

Le Syndicat national des agriculteurs a réagi avec colère à un accord apparent du Cabinet visant à offrir à l’Australie un accord commercial sans tarif et sans quota, malgré les craintes de ruine des agriculteurs.

On pense que M. Johnson a donné le feu vert pour que l’offre soit faite, réglant une dispute majeure au sein du Cabinet et dépassant les préoccupations de M. Eustice et du ministre du Cabinet Michael Gove.

La suppression totale des droits de douane et des quotas ne se produira qu’après 15 ans – dans une tentative de calmer les protestations de groupes agricoles inquiets.

Mais Minette Batters, le président de la NFU, a déclaré: «Si c’est exact, cela aura un impact énorme sur l’agriculture britannique – et nous attendons toujours des nouvelles du gouvernement.

«Un accord de libre-échange avec l’Australie mettra en péril notre propre industrie agricole et entraînera la disparition de très nombreuses fermes d’élevage bovin et ovin à travers le Royaume-Uni. Cela est vrai, que les tarifs soient supprimés immédiatement ou dans 15 ans. »