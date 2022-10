Le n ° 10 met à l’écart Suella Braverman dans le but d’assouplir les règles d’immigration lors d’une nouvelle scission du cabinet

Le n ° 10 tente de mettre à l’écart la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman afin d’assouplir les règles d’immigration, exposant une scission dommageable du cabinet sur la manière de relancer l’économie.

Liz Truss tient à délivrer plus de visas pour atteindre la croissance dont elle a besoin pour sauver son poste de Premier ministre – mais fait face au défi ouvert de Mme Braverman, une Brexiteer intransigeante, qui insiste sur le fait que des freins sévères sont nécessaires.

À présent L’indépendant peut révéler que les chefs d’entreprise qui demandent plus de travailleurs étrangers pour combler les énormes pénuries de main-d’œuvre ont été invités à ignorer le ministère de l’Intérieur et à faire pression sur d’autres départements à la place dans leurs efforts pour plaider en faveur d’un assouplissement des règles.

Deux sources ont déclaré qu’on leur avait dit de présenter leurs preuves au secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg, ou à Nadhim Zahawi, le ministre du Cabinet – en préparation, pense-t-on, pour que le n ° 10 annule la décision de Mme Braverman, qui est censée être en chargé d’une révision du système des visas de travail.

Un haut responsable des affaires a déclaré: «On nous a dit de ne pas approcher le ministère de l’Intérieur mais de présenter notre cas à Rees-Mogg. C’est extraordinaire. Il semble que Downing Street essaie déjà de contourner un ministre de l’Intérieur qui a été nommé il y a seulement un mois.

Un groupe d’entreprises a sonné l’alarme face à l’incapacité des ministres à parler d’une seule voix, avertissant que des frais élevés “suppléent” près de la moitié des petites entreprises cherchant à employer du personnel qualifié qui ne vient pas du Royaume-Uni.

Tina McKenzie, présidente des politiques à la Fédération des petites entreprises, a déclaré L’indépendant: “Les petites entreprises ont besoin d’une réflexion conjointe du gouvernement sur l’immigration, pour mettre en place des politiques qui les aideront à employer des talents mondiaux, car elles sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre généralisées.”

Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme, a déclaré qu’il était clair que Mme Truss et Mme Braverman étaient “en désaccord” sur la politique d’immigration et “bien plus”. La scission “ajoute au chaos et à la confusion impossibles au cœur de ce gouvernement conservateur”, a-t-elle tweeté.

Liz Truss avec le chancelier Kwasi Kwarteng (Getty Images)

La tentative extraordinaire de contourner Mme Braverman intervient après que le ministre de l’Intérieur s’est fait le chef d’un mouvement de droite contre le plan du Premier ministre visant à assouplir les restrictions imposées aux travailleurs étrangers.

L’idée fait partie d’une série de «réformes du côté de l’offre» que le n ° 10 veut dévoiler dans les prochaines semaines dans le cadre de son plan de croissance très médiatisé, parallèlement à la déréglementation de domaines tels que la planification, la construction de logements, les règles du travail, les services financiers et la garde d’enfants. .

Le paquet sera crucial pour convaincre le Bureau de la responsabilité budgétaire que Kwasi Kwarteng a un plan pour lutter contre la montée en flèche de la dette – ce qu’il doit faire afin d’éviter un nouvel effondrement du marché et les attaques de députés conservateurs inquiets.

Mais Mme Braverman résiste à un élargissement de la liste des professions en pénurie – une liste des secteurs soumis à des règles d’immigration plus souples – pour inclure tout, des ingénieurs pour les projets d’infrastructure aux fleuristes, coiffeurs et urbanistes.

Un gros coup de pouce au programme des travailleurs saisonniers, qui permet à jusqu’à 40 000 cueilleurs de fruits et légumes de venir en Grande-Bretagne jusqu’à six mois, pourrait permettre aux travailleurs étrangers de rester plus longtemps.

Mais Mme Braverman a déclaré à la conférence des conservateurs qu’elle souhaitait un retour à l’objectif malheureux de David Cameron de réduire la migration annuelle nette à “des dizaines de milliers”, afin de tenir une promesse du Brexit.

L’ancien président du groupe de recherche européen sur le Brexiteer a déclaré à un intervieweur : “J’ai fait campagne pour quitter l’UE parce que je voulais en partie que la migration tombe.” Elle a ajouté : « Nous avons les leviers en place. Nous avons de nouvelles routes pour les visas et le pouvoir de contrôler qui nous voulons faire entrer dans le pays. Je pense que nous devrions commencer à exercer ce pouvoir.

Au grand dam de nombreux conservateurs, la migration nette s’élève à 230 000 personnes par an et le nombre de visas accordés aux ressortissants étrangers pour vivre, étudier et travailler au Royaume-Uni a dépassé le million pour la première fois.

Mais Matthew Fell, directeur principal des politiques de la CBI, a déclaré que le gouvernement devait “mettre à jour la liste des professions en pénurie d’ici la fin de l’année pour permettre la croissance économique”.

“Le Comité consultatif sur la migration devrait à nouveau envisager d’ajouter des rôles supplémentaires à la liste là où il y a de graves pénuries sur le marché du travail – comme ils l’ont fait avec les soins sociaux pour adultes”, a-t-il déclaré.

Et Jane Gratton, responsable de la politique des ressources humaines aux chambres de commerce britanniques, a appelé à une expansion pour inclure davantage d’emplois pour des compétences inférieures au niveau A et des apprentissages avancés “où il existe des preuves claires d’une pénurie nationale critique qui nuit à la économie”.

Downing Street a déjà giflé Mme Braverman pour avoir appelé le Royaume-Uni à se retirer de la Convention européenne des droits de l’homme, ce que le Premier ministre a exclu.

Et elle a irrité le numéro 10 en accusant Michael Gove d’avoir organisé un «coup d’État» après avoir mené une rébellion réussie contre le projet du chancelier d’abolir le taux d’imposition sur le revenu de 45 pence pour les hauts revenus.

Un porte-parole du gouvernement a refusé de commenter les suggestions de scission, mais a déclaré: «Le public s’attend à juste titre à ce que nous contrôlions l’immigration et à ce que nous ayons un système qui fonctionne dans l’intérêt supérieur du Royaume-Uni.

“C’est pourquoi nous avons un système basé sur des points, pour nous assurer que nous avons les compétences et les talents dont nous avons besoin pour soutenir et développer notre économie tout en encourageant les entreprises à investir dans les Britanniques.”