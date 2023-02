Le n ° 10 “était au courant des allégations d’intimidation de Raab” alors que trois hauts fonctionnaires témoignent

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le numéro 10 a été averti des plaintes informelles concernant le comportement de Dominic Raab avant que Rishi Sunak ne le nomme son vice-Premier ministre, a-t-on rapporté.

Cela survient alors que les trois hauts fonctionnaires qui dirigent les départements où M. Raab aurait intimidé le personnel ont témoigné dans le cadre de l’enquête officielle sur sa conduite.

Le Cabinet Office a informé les responsables du n ° 10 des «problèmes» avec M. Raab dans des rôles antérieurs, qui n’avaient pas atteint le stade de la plainte officielle, avant sa nomination en octobre, selon Les temps.

Cependant, des sources ont déclaré au journal que le Premier ministre n’avait pas été “directement informé” des préoccupations informelles et qu’il n’avait pas été déconseillé de nommer le haut responsable conservateur.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré lundi que le Premier ministre disposait des “informations nécessaires” pour procéder à la nomination, ajoutant: “À l’époque, il n’était au courant d’aucune plainte officielle”.

Cela survient alors que Sir Philip Rycroft, secrétaire permanent du département du Brexit, et Antonia Romeo, actuelle secrétaire permanente du ministère de la Justice, auraient témoigné à propos de M. Raab dans le cadre de l’enquête.

Les deux meilleurs mandarins, qui ont travaillé en étroite collaboration avec M. Raab, ont été interrogés par l’enquêteur indépendant Adam Tolley KC ces dernières semaines, selon Le gardien et la BBC. Il a déjà été signalé que l’ancien chef du ministère des Affaires étrangères, Simon McDonald, avait témoigné.

M. Rycroft a déclaré mercredi à Times Radio qu’il était “heureux” que le comportement de M. Raab fasse l’objet d’une enquête après avoir témoigné à l’enquête.

“De toute évidence, pour toutes les personnes impliquées dans ce dossier, il est grand temps de régler ce problème, mais nous devrons attendre et voir ce que l’enquêteur proposera, et finalement la décision sur la base de ces preuves appartient au Premier ministre”, a déclaré l’ancien chef de Whitehall.

Dave Penman, chef du syndicat de la FDA, qui représente les hauts fonctionnaires, a déclaré que M. Raab devrait être suspendu pendant que l’enquête est menée étant donné “la gravité et l’étendue de ces accusations”.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: “Dominic Raab fait maintenant l’objet d’enquêtes concernant huit plaintes distinctes impliquant ce que nous comprenons être des dizaines de fonctionnaires dans trois départements gouvernementaux distincts sur une période de quatre ans.”

Le dirigeant syndical a ajouté: “S’il s’agissait de n’importe quel autre employé, s’il s’agissait d’un secrétaire permanent de la fonction publique, il serait selon toute vraisemblance suspendu de son travail pendant l’enquête.”

M. Raab – qui nie les allégations d’intimidation et a déclaré qu’il était «confiant que je me suis comporté de manière professionnelle tout au long» – fait face à des appels de certains députés conservateurs à démissionner et à éviter de nouvelles distractions pour le gouvernement.

Un ministre qui a travaillé avec M. Raab a déclaré Les temps a vu un comportement “d’intimidation et d’intimidation” envers les fonctionnaires qui “plus qu’être un ministre robuste”.

Le personnel a dit Le miroir a comparé travailler avec le ministre à être dans une « relation de contrôle et abusive », avec des affirmations selon lesquelles il les « rabaisserait, rabaisserait et humilierait ».

L’ancien ministre Jacob Rees-Mogg a été condamné après avoir mis en garde contre le fait d’être “trop ​​floconneux” pour des allégations d’intimidation alors qu’il défendait M. Raab.

« Nous ne devons pas être trop floconneux à ce sujet. Les gens doivent pouvoir dire que ce travail n’a pas été assez bien fait et doit être mieux fait », a-t-il déclaré à Sky News.

Les travaillistes ont affirmé que M. Rees-Mogg essayait de “minimiser les allégations sérieuses d’intimidation et d’intimidation” et “devrait avoir honte de lui-même”.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont exhorté M. Sunak à suspendre M. Raab pendant qu’il fait l’objet d’une enquête par l’avocat principal Adam Tolley KC.