Le n ° 10 est obligé de dire que Rishi Sunak n’a jamais payé de pénalité fiscale au milieu de la dispute de Nadhim Zahawi

Downing Street a été contraint de dire que Rishi Sunak n’avait jamais payé de pénalité fiscale à la suite de l’affaire Nadhim Zahawi.

L’attaché de presse du Premier ministre a d’abord insisté sur le fait que les impôts de M. Sunak étaient “confidentiels”, malgré sa promesse de publier prochainement sa déclaration.

Mais les travaillistes ont ajouté aux malheurs de M. Sunak en affirmant que Sir Keir Starmer n’avait jamais payé d’amende au fisc.

En quelques heures, le numéro 10 avait publié une déclaration disant: “Le Premier ministre n’a jamais payé d’amende au HMRC.”

La pression monte sur M. Sunak après avoir gardé M. Zahawi dans son cabinet alors même qu’il a ordonné une enquête sur sa gestion de ses impôts.

M. Zahawi a réglé une facture estimée à 4,8 millions de livres sterling avec le HMRC alors qu’il était chancelier, y compris une amende d’environ 1 million de livres sterling.

M. Sunak a promis de publier ses propres déclarations de revenus dans un souci de transparence après L’indépendant a révélé l’année dernière que sa femme détenait un statut controversé de non-dom.

Aux questions du Premier ministre, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a cherché à établir un lien entre la gestion de la crise actuelle par M. Sunak et le statut de non-domicilié de son épouse milliardaire Akshata Murty.

Le leader travailliste a déclaré: “Nous savons tous pourquoi le Premier ministre était réticent à poser des questions au président de son parti sur les finances familiales et l’évasion fiscale.”

Downing Street a déclaré que M. Sunak publierait bientôt sa propre déclaration de revenus.

Mais son attaché de presse n’a pas d’abord voulu dire s’il avait déjà payé ou non une amende au HMRC.

« Vous ne vous attendriez pas à ce que j’entre dans les affaires fiscales du Premier ministre, elles sont confidentielles », a-t-elle déclaré.

“Les affaires fiscales d’un particulier, quel qu’il soit, sont confidentielles”, a-t-elle ajouté.

Elle ne s’engagerait pas non plus à publier six ans de ses déclarations de revenus, comme l’a fait David Cameron lorsqu’il était Premier ministre.

Plus tôt ce mois-ci, une pression croissante a forcé M. Sunak à admettre qu’il avait utilisé des soins de santé “indépendants” dans le passé, malgré des arguments similaires selon lesquels ses informations personnelles sur la santé n’étaient pas “dans l’intérêt public”.

Les travaillistes ont déclaré que M. Sunak devrait révéler s’il a déjà payé une pénalité fiscale.