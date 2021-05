Les personnes vivant dans les hotspots de variantes indiennes devraient exercer leur propre «jugement individuel» sur la question de savoir si elles suivent les nouvelles directives pour ne pas voyager dans et hors des zones locales, a déclaré Downing Street.

Le porte-parole officiel de Boris Johnson n’a pas expliqué pourquoi les mairies et les chefs de la santé locaux des huit zones touchées n’avaient pas été avertis de ces conseils, affirmant seulement que le gouvernement était resté en contact avec les autorités locales tout au long de la pandémie.

Le Parti travailliste a déclaré que les mesures équivalaient à «des verrouillages locaux furtifs» et a appelé à leur mise au rebut et à leur remplacement par des tests améliorés et une vaccination frontale pour les zones les plus touchées.

Et le conseil municipal de Leicester a effectivement dit aux résidents qu’ils pouvaient ignorer les nouvelles directives. Dans un communiqué, l’autorité a déclaré que cela ne représentait rien de plus qu’un «conseil» et qu’aucune preuve n’avait été fournie sur les raisons pour lesquelles les personnes ou les entreprises de la ville ne devraient pas continuer à suivre les règles existantes s’appliquant au reste de l’Angleterre.