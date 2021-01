Le n ° 10 a accusé le parti travailliste de semer la peur face à la menace de réduction de 1000 £ par an du crédit universel – bien qu’il admette qu’elle pourrait encore aller de l’avant.

Le parti travailliste a été accusé d’avoir répandu «des inquiétudes quant à la prolongation ou non de l’augmentation» – alors que le chancelier avait promis de prendre une décision «en temps voulu».

Il « croit que nous devons tous, dans notre langage politique et débattre, nous rappeler d’être courtois et gentils les uns envers les autres », a ajouté Mme Stratton.

Elle a esquivé la question de savoir si cela s’appliquait à M. Johnson lui-même, après avoir accusé les opposants du Brexit de «collaborer» avec l’UE – et une fois comparé Jeremy Corbyn à Staline.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Mme Stratton n’a pas non plus été en mesure de fournir des exemples d’intimidation et d’intimidation de députés conservateurs, avant un précédent vote de la Chambre des communes sur les repas scolaires gratuits, comme l’a affirmé le Premier ministre.