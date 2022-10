Le n ° 1 mondial Iga Swiatek et Coco Gauff débarquent dans le même groupe Tracy Austin

Le décor est planté pour les finales WTA 2022, alors que les groupes pour les matchs du tournoi à la ronde des prestigieux championnats de fin d’année ont été tirés au sort vendredi à Fort Worth, au Texas.

Chaque joueur de simple ou de double affrontera tous les autres participants de son groupe respectif durant les six premiers jours du tournoi. À la fin des matchs du tournoi à la ronde, les deux meilleurs joueurs ou équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales à élimination directe.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-23: ATK Mohun Bagan contre le Bengale oriental dans le derby de Kolkata avec plus de 3 points offerts

Le numéro un mondial Iga Swiatek, vainqueur de huit titres cette saison dont Roland Garros et l’US Open, mène le groupe Tracy Austin. Austin est un ancien n ° 1 mondial en simple – les quatre noms de groupe sont inspirés de quatre légendaires champions américains.

Swiatek aura un match revanche de la finale de Roland Garros contre la tête de série n ° 4 Coco Gauff lors du tournoi à la ronde. Les deux plus jeunes joueurs du plateau, Swiatek, 21 ans, et Gauff, 18 ans, ont tous deux atterri dans le groupe Tracy Austin.

La tête de série n ° 6 Caroline Garcia, lauréate de trois titres cette année, et la tête de série n ° 8 Daria Kasatkina, double titliste en 2022, complètent le groupe Tracy Austin.

La deuxième tête de série Ons Jabeur, qui a atteint sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon et à l’US Open cette année, est en tête du groupe Nancy Richey. La tête de série n ° 3 Jessica Pegula, qui a remporté son premier titre WTA 1000 à Guadalajara la semaine dernière, a également été entraînée dans le groupe Nancy Richey.

La tête de série n°5 Maria Sakkari et la tête de série n°7 Aryna Sabalenka, qui font toutes deux leur deuxième apparition consécutive dans le champ des simples de la finale WTA, complètent le groupe Nancy Richey.

En double, les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série n°1, mènent le groupe Rosie Casals. Krejcikova et Siniakova ont remporté trois des quatre titres du Grand Chelem cette année, et elles ont terminé le Career Golden Slam avec leur titre à l’US Open.

Les têtes de série n°3 Gauff et Pegula sont dans le même groupe que Krejcikova et Siniakova. Gauff et Pegula sont les deux joueurs cette année qui se sont qualifiés en simple et en double.

Le groupe Pam Shriver est dirigé par les têtes de série n ° 2 Gabriela Dabrowski et Giuliana Olmos.

La phase de groupes des simples et des doubles commence le lundi 31 octobre à la Dickies Arena de Fort Worth. Les demi-finales se joueront le dimanche 6 novembre et les finales du simple et du double auront lieu le lundi 7 novembre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici