Le n ° 1 Iga Swiatek déchire Coco Gauff pour atteindre les demi-finales WTA San Diego

La numéro un mondiale Iga Swiatek, à la recherche de son huitième titre WTA de l’année, a dépassé CoCo Gauff, huitième, vendredi, pour atteindre les demi-finales de l’Open de San Diego.

Dans un match revanche de la finale féminine de Roland-Garros, la star polonaise de 21 ans a battu l’Américaine de 18 ans Gauff 6-0, 6-3 en 65 minutes.

Swiatek, triple championne du Grand Chelem, s’est qualifiée pour une demi-finale samedi contre Jessica Pegula, sixième, qui a battu sa compatriote américaine Madison Keys, 18e, 6-4, 7-5.

La Croate Donna Vekic a atteint les demi-finales en évinçant Aryna Sabalenka, cinquième classée, 6-4, 6-7 (5/7), 6-1.

Vekic, classé 77e, affrontera ensuite le vainqueur d’un match ultérieur entre l’Espagnole Paula Badosa, quatrième, et l’Américaine Danielle Collins, 19e.

Swiatek a remporté son 62e meilleur match WTA de l’année lors de son meilleur 12e quart de finale de la saison.

Swiatek, finaliste la semaine dernière à Ostrava, vise son 11e titre WTA en carrière et son huitième de l’année après des couronnes au Qatar, à Indian Wells, à Miami, à Stuttgart, à Rome et aux US et Roland-Garros.

Gauff est tombée à 0-4 de tous les temps contre Swiatek, après avoir perdu l’année dernière à Rome et cette année à Miami et Roland Garros, où Swiatek l’a envoyée 6-1, 6-3 pour le trophée.

Swiatek a breaké trois fois pour mener 5-0, a sauvé deux balles de break dans le dernier match et a tenu bon pour remporter le premier set après 29 minutes. Swiatek a breaké pour ouvrir et fermer le deuxième set pour la victoire.

Swiatek a une fiche de 3-1 contre Pegula, après avoir perdu sa première rencontre en 2019 à Washington, mais a gagné cette année lors des demi-finales de Miami et des quarts de finale des États-Unis et de Roland-Garros.

Vekic s’est améliorée à 5-1 de tous les temps contre Sabalenka après deux heures et 37 minutes pour atteindre sa première demi-finale de l’année.

