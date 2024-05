Le mythe selon lequel un contact occasionnel avec le fentanyl est mortel refuse de mourir

Depuis près d’une décennie, un mythe persistant a influencé la perception du public et la couverture médiatique de la crise des surdoses d’opioïdes : l’idée selon laquelle on peut tomber malade ou même mourir simplement en touchant ou en étant à proximité du fentanyl. Mais il n’existe aucune preuve solide à l’appui de cette affirmation, et il existe de nombreux arguments contre elle.

Faites défiler les gros titres liés au fentanyl, en particulier ceux impliquant les forces de l’ordre, et vous verrez un modèle émerger bientôt assez: premiers intervenants, policiers ou passants présentant divers symptômes peu de temps après avoir été exposés à une certaine quantité de fentanyl.

Une idée qui ne disparaîtra pas

Ce genre d’histoires, ainsi que les revendication particulière Certains responsables de l’application des lois affirmant que « le fentanyl peut vous tuer rien qu’en le touchant » semblent s’être d’abord largement répandus dans le monde entier. 2016. L’idée a gagné en légitimité cette année-là après que la Drug Enforcement Agency a publié une vidéo, ainsi qu’un communiqué de presse qui l’accompagnait, mettant en garde contre les dangers de l’exposition au fentanyl par voie cutanée (les deux peuvent avoir été temporairement retirémais mis à jour variantes sont toujours debout aujourd’hui).

Les médias semblent désormais moins probable répéter sans critique l’idée qu’une exposition occasionnelle au fentanyl peut être mortelle qu’ils ne l’ont fait il y a cinq anslorsque Gizmodo a abordé ce problème pour la première fois. Individuel agences de santé publique et d’autres groupes ont également commencé à contrer plus ouvertement cette croyance. Mais le mythe reste vivant et fort parmi certains organismes chargés de l’application de la loi et même des législateursavec au moins trois États – la Floride, la Virginie occidentale et le Tennessee – qui étudient actuellement des projets de loi qui permettraient aux procureurs de porter plainte pour crime contre les personnes accusées d’avoir exposé les premiers intervenants au fentanyl et à des opioïdes similaires.

« Risque extrêmement faible » pour les premiers intervenants

Il est compréhensible que les gens aient peur de s’approcher du fentanyl. Lui et d’autres opioïdes synthétiques comme le carfentanil sont en effet plus puissants que les opioïdes d’origine naturelle comme l’héroïne ou la morphine. Le risque d’une surdose mortelle résultant d’une consommation typique est donc plus probable. Au cours de la dernière décennie, la plus grande disponibilité et l’utilisation (souvent involontaire) du fentanyl illicite ont entraîné une forte augmentation du nombre de décès, l’année 2023 étant celle de 2023. troisième année consécutive sur plus de 100 000 surdoses mortelles documentées aux États-Unis.

Mais d’après ce que nous savons sur ces drogues, le simple fait de toucher ou d’être à proximité du fentanyl ne semble pas présenter de danger grave. Même sous sa forme en poudre, le médicament n’est pas rapidement absorbé par la peau, selon des toxicologues experts. Le fentanyl médical peut être administré par patch cutané, mais ces doses sont lentement absorbées sur plusieurs heures, voire plusieurs jours.

En 2017, l’American College of Medical Toxicology (ACMT) et l’American Academy of Clinical Toxicology (AACT) ont publié un rapport conjoint déclaration de position pour contrer la propagation croissante de la désinformation liée au fentanyl. Sur la base de leur évaluation des preuves disponibles, les groupes ont conclu que « le risque d’exposition cliniquement significative pour les secouristes est extrêmement faible ».

Il existe certains scénarios potentiels dans lesquels le fentanyl pourrait être dangereux pour les passants. Si quelqu’un touchait de la poudre de fentanyl, puis essayait de la laver avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool, par exemple, l’alcool pourrait en fait augmenter la capacité de la peau à absorber la drogue. L’introduction accidentelle de fentanyl dans les muqueuses des yeux et de la bouche, par exemple en le touchant puis en se touchant les yeux, pourrait potentiellement provoquer une exposition suffisante pour entraîner une maladie. Et il est théoriquement possible qu’une quantité suffisante de poudre de fentanyl se forme en aérosol et présente un danger simplement en respirant dans la même zone. Cependant, cela nécessiterait des circonstances inhabituelles, comme se trouver dans une pièce très venteuse avec une quantité importante de fentanyl présente.

Des précautions intelligentes

L’ACMT, l’AACT et d’autres groupes ont créé des lignes directrices pragmatiques à l’intention des premiers intervenants qui rencontrent du fentanyl afin de minimiser davantage leur risque. Il s’agit notamment du port d’une paire de gants jetables sans latex pour les situations à faible risque et du port d’un masque pour les environnements à risque plus élevé, ainsi que du conseil aux gens de n’utiliser que de l’eau et du savon pour laver tout fentanyl qui se retrouve sur la peau.

Rien de tout cela ne veut dire que les agents des forces de l’ordre et les autres personnes exposées au fentanyl ne ressentent pas de symptômes. Mais de nombreux symptômes communément rapportés lors de ces récits, comme un rythme cardiaque accéléré, vertigesou se sentir en sueurne le faites pas correspondre à ceux d’une surdose typique d’opioïdes, qui comprend un ralentissement de la respiration, une peau bleue et des pupilles rétrécies. Ainsi, au moins de temps en temps, ces cas sont plus susceptibles d’être une manifestation d’anxiété ou de peur (compréhensible) que lié au fentanyl.

Malgré le scepticisme croissant des médias et des agences de santé, le mythe selon lequel une exposition occasionnelle au fentanyl est mortelle persiste parmi certains forces de l’ordre et législateurs, plusieurs États envisageant des accusations criminelles connexes. Mais c’est une solution à la recherche d’un problème qui n’existe pas vraiment. Et ce mythe ne fait que détourner l’attention des dangers réels du fentanyl, tout en enlevant du temps et de l’énergie aux efforts nécessaires pour enrayer la très réelle crise des surdoses aux États-Unis.