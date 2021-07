Le mythe Internet de « Rohan Rathore »

Il y a dix ans, une chanson basée sur un amour non partagé a touché le cœur de milliers de jeunes du pays. Nous parlons de la chanson intitulée Emptiness qui est devenue une sensation à travers le pays. C’était partout sur Internet et les amateurs de musique indienne n’arrêtaient pas d’en parler. Chaque magasin, restaurant et lecteur audio avait la chanson en boucle.

Alors, qu’est-ce qui a rendu cette chanson, qui n’a émergé d’aucun label ou compositeur de musique populaire, si populaire ? Eh bien, lorsque la chanson déchirante est sortie, une fausse histoire s’y est attachée et a commencé à circuler avec elle : l’histoire, qui a été divulguée en ligne, était plus controversée mais touchante. L’histoire sympathique concernait un étudiant de l’IIT-Guwahati, Rohan Rathore, qui avait composé le numéro pour une fille. Elle n’a jamais partagé ses sentiments. La légende raconte que plus tard, il a écrit cette chanson et est décédé après 15 jours d’un cancer. Mais le hic, c’est qu’il n’y a pas de Rohan Rathore. Personne à l’IIT-G ne savait si une telle personne avait déjà existé.

C’est maintenant un fait bien connu que la chanson est chantée par Gajendra Verma. Lorsque la chanson est sortie, à 21 ans, il étudiait l’ingénierie audio à Mumbai. Le preneur de son a révélé plus tard que la chanson avait été écrite par son ami, l’écrivain Aseem Ahmed Abbasee. De nombreuses personnes ont commencé à accuser Verma d’avoir associé une fausse histoire à un coup publicitaire. C’était l’histoire tragique qui faisait résonner la chanson. Verma a réfuté les affirmations selon lesquelles lui et son ami Aseem ont concocté une histoire pour augmenter les téléchargements.

Il a dit qu’il était à l’université quand la chanson a été enregistrée. Il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle des amis l’avaient téléchargée sur Youtube et en a pris note après que la chanson soit devenue virale sur Internet. « Pourquoi ferais-je la publicité de ma chanson en utilisant le nom de quelqu’un d’autre ? » HT l’a cité dans un reportage de 2011. « Je me sens vraiment mal quand je vois le nom de quelqu’un d’autre sur ma chanson. Je ne sais même pas comment le nom de Rohan Rathore s’y est attaché. Je sais que la voix est à moi », a confirmé Verma.

Verma a exprimé son désir de contrer l’histoire. Il a dit qu’il publierait l’album complet avec les six autres chansons et a publié un diaporama de ses photos avec la chanson sur Youtube. « J’avais composé la mélodie d’un projet il y a un an et demi. J’avais envoyé la chanson à certaines personnes pour obtenir des commentaires, et je pense qu’elle a été divulguée à ce moment-là », a-t-il partagé.

Le chanteur-compositeur de renom a parcouru un long chemin depuis la chanson, Emptiness/Tune Mere Jaana. En 2018, son morceau de rupture intitulé Tera Ghata est devenu un énorme succès, en raison de sa mélodie sincère et de son lyrisme astucieux. D’autres interprétations populaires dans sa discographie sont Mann Mera, Baarish, Tere Nashe Mein Choor, Ab Aaja, Main Aur Tu et Jaana Janna.

