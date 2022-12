Le mythe du téléphone à 1 000 $

Il y a quelques années, lorsque Samsung nous a abandonné la série Galaxy S20, avec des prix commençant à 1 000 $ pour le modèle le plus bas de gamme, j’étais inquiet. Cela ressemblait certainement au début d’un mouvement vers l’industrie des smartphones adoptant un système de tarification où nous devions payer au nord de 1 000 $ pour obtenir tout ce que nous voulions.

Mais ensuite, 2021 est arrivé et Samsung a réduit les prix sur la gamme S21 (ils ont également réduit certaines spécifications), tandis que Google a réintroduit sa gamme Pixel sous un nouveau design avec des points de départ très raisonnables. Et maintenant que 2022 est presque terminé, nous sommes heureux d’annoncer que le téléphone à 1 000 $ est plus rare que prévu.

Pour être clair, vous pouvez toujours payer plus de 1 000 $ pour un téléphone ou un pliable. Ce que je dis après avoir expérimenté tout 2022 et ses meilleurs téléphones, c’est que vous n’avez plus vraiment besoin d’envisager un téléphone à 1 000 $ si vous voulez un appareil incroyable sans aucune pièce manquante majeure. Le Galaxy S22 Ultra existe au prix de 1 200 $, tout comme le Galaxy Fold 3 à presque 2 000 $. Ils sont excessifs et tant mieux ! Si vous avez besoin d’un téléphone qui se double d’un téléphone et d’une tablette, ou d’un téléphone doté d’objets incurvés et d’un S Pen intégré, il existe des appareils pour vous.

Cependant, la liste des excellents téléphones qui peuvent être achetés pour moins de 1 000 $ et que nous voudrions toujours acheter n’est pas si courte. Il y a le Pixel 7, un téléphone que je ne me vois pas abandonner de sitôt – il commence à 599 $. Il y a le plus grand Pixel 7 Pro avec un autre appareil photo et plus de RAM et un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé pour 899 $. Le OnePlus 10 Pro le moins cher a commencé à 899 $, mais a vu un prix permanent baisser à 799 $. La version maximale des spécifications du OnePlus 10 Pro est également bien au-delà de 1 000 $ à 870 $. Le Galaxy S22 commence à 799 $ et le Galaxy S22+ à 999 $, mais nous savons tous que Samsung prendra n’importe quel ancien téléphone et déposera instantanément 100 $ sur ce prix. Il en va de même pour le Galaxy Flip 4, mon pliable préféré.

Vous voulez dépenser encore moins et toujours obtenir un excellent appareil ? Le Pixel 6a, que les gens ont élu comme ayant le meilleur appareil photo de la planète, commence à 449 $, mais a souvent été réduit à 299 $ depuis son lancement. Le OnePlus 10T a beaucoup de spécifications haut de gamme et coûte moins de 700 $. Même le téléphone haut de gamme de Motorola pour 2022 a commencé avec une remise de 100 $ à 899 $ et a vu suffisamment de remises au cours de l’année pour que je ne sois pas sûr de croire qu’il ait jamais été au prix de 999 $. C’est actuellement 50% de réduction.

S’il y avait une tendance en 2022 que nous espérons persister, c’est le manque de téléphones à 1 000 $. Les téléphones qui sont sortis cette année et dont le prix était inférieur à 1 000 dollars sont si bons que nous n’avons plus besoin de dépenser plus.