Le mythe de l’intimité de la chambre

Écrivant à sa mère en juillet 1770, une Marie-Antoinette perplexe – à peine âgée de 14 ans et nouvellement arrivée à la cour de Versailles – écrivit à propos de sa routine quotidienne : « Je mets mon rouge et je me lave les mains devant le monde entier. « Je mets mon rouge à lèvres et me lave les mains devant le monde entier. » . La dauphine de France protégée et non préparée n’était pas habituée au genre de démonstration publique de routines intimes qui caractérisaient la vie royale française. S’habiller, se baigner et manger étaient tous des sports-spectacles pour les membres de la noblesse héréditaire avec des « droits d’entrée », des personnes dont les rôles officiels d’aides intimes signifiaient proximité avec la famille royale et prestige. Dans sa biographie de 2001 de la reine malheureuse, Antonia Fraser raconte que lors de leur nuit de noces, le dauphin et la dauphine ont commencé l’aspect le plus intime de leur vie conjugale non pas dans un isolement romantique mais dans une pièce remplie de personnes investies avec succès dans le jeune couple. consommer l’union de l’empire des Habsbourg et de la France. (Malheureusement pour tous, ils ne le feront pas pendant plusieurs années.) L’archevêque de Reims bénit le lit conjugal, le roi Louis XV remet une chemise de nuit à son petit-fils, la duchesse de Chartres fait de même pour Marie-Antoinette, puis la duchesse et le roi a essentiellement mis le jeune couple au lit.

Intimité? Pas quand l’avenir de la famille royale française était en jeu. Le film de 2006 de Sofia Coppola inspiré du livre de Fraser dramatise cette scène avec la routine matinale de Marie-Antoinette, une séquence grotesque dans laquelle elle doit attendre, nue et frissonnante, alors que des membres de plus en plus haut placés de la cour déambulent dans la chambre royale pour aider la dauphine. mettre sa robe de chambre. En regardant le film ou en lisant la biographie de Fraser, c’est la seule chose à propos de Marie-Antoinette qui semble en fait assez racontable: étant donné ses druthers (ce qui, bien sûr, elle n’était pas), elle préférerait probablement mettre sa propre robe de chambre et rester bien assez seul. Ne le serions-nous pas tous ?

Lorsque nous parlons de vie privée ces jours-ci, nous sommes souvent préoccupés par le Big Data et ce qu’il advient des informations que nos smartphones partagent sur nos allées et venues, moins avec le roi de France qui nous regarde dormir. On ne peut guère participer à la vie moderne sans remettre les clés de notre vie en ligne et accepter que les entreprises récoltent nos données, et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Des produits tentants nous suivent partout en ligne ; nous savons pourquoi, et c’est un fait de la vie aussi inévitable que les manigances passives-agressives de robes de chambre de Versailles d’Ancien Régime. Mais le genre d’intimité physique dont Marie-Antoinette recherchait est quelque chose que nous sommes plus susceptibles de tenir pour acquis maintenant, même si nos vies numériques sont mises à nu. C’est même intégré dans le langage de l’immobilier : un appartement d’une chambre peut être de taille modeste, mais il a une chambre, ce qui signifie qu’il y a un espace dans la maison qui est isolé de la vue du public.

C’était plus ou moins le statu quo jusqu’à la pandémie de Covid-19, lorsque soudainement les gens dans presque tous les types de configuration de ménage ont trouvé leur relation à l’espace personnel, à la maison, au travail et au monde extérieur transformée. Le changement était particulièrement aigu pour les familles avec deux parents qui travaillaient et des enfants d’âge scolaire qui avaient besoin d’endroits calmes pour l’école ou le travail éloignés, ce qui signifiait l’isolement du bruit de la maison et une toile de fond convenablement professionnelle. Que se passe-t-il si le salon est bruyant, mais que la chambre n’offre aucun point de vue sans preuve visible de la vie intime – lessive, éphémères, piles de draps et de serviettes, articles de toilette ou flacons de prescription ? L’astuce traditionnelle du 20e siècle consistant à rendre les salons et les salles à manger « présentables » pour l’entreprise en déplaçant simplement le désordre dans la chambre ou le placard du couloir ne fonctionnait pas lorsque toute la maison était exposée par chat vidéo. À la fois numériquement et physiquement, nous mettions notre rouge devant le monde entier – ou du moins tout le bureau.

D’où viennent ces notions d’intimité domestique ? Bien que les lits soient parmi les innovations les plus anciennes du design paléolithique, les chambres privées ne sont monnaie courante que depuis environ un siècle. Pourtant, leur attrait en tant que sanctuaires est si puissant qu’il semble presque éternel. L’historienne du design Juliana Rowen Barton, conservatrice associée de l’exposition « Designing Motherhood », explique que la chambre à coucher est une partie de la maison américaine qui a été remarquablement cohérente en termes de valeur et de perception de la vie privée. « Bien que des pièces comme la cuisine aient oscillé entre public et privé, la relation entre la chambre et l’intimité dans les maisons unifamiliales n’a jamais été remise en question. Pour beaucoup de gens, la dynamique de la pandémie a bouleversé les choses comme nous le faisons tout à la maison maintenant. »

Dans Sortez de ma chambre : une histoire des chambres d’ados en Amérique, l’historien Jason Reid note qu’avant l’industrialisation, il était très courant pour les familles de dormir (ou même de vivre) dans une seule pièce, chauffée collectivement par une seule source de chaleur, bien que cela varie considérablement selon la classe. Et lorsque l’urbanisation croissante et l’abandon de l’économie agraire ont enrichi les Américains de la classe moyenne et supérieure, l’une des façons dont ils se sont différenciés des travailleurs pauvres était ce que l’urbaniste Dolores Hayden a appelé le « ménage isolé ».

Au milieu et à la fin du XIXe siècle, les réformateurs sociaux se préoccupent de plus en plus de l’hygiène, qui est un marqueur de distinction de classe. La plomberie intérieure, le chauffage central, de nombreuses fenêtres pour une ventilation transversale et suffisamment d’espace pour que les membres d’un ménage dorment seuls composaient le nouvel idéal de la classe moyenne.

« Une famille prospère », écrit Reid dans Sors de ma chambre, « ‘ étant censé(e) avoir à vivre dans une maison individuelle ou jumelée d’une superficie suffisante pour répondre aux exigences de confidentialité des parents et des enfants, tandis que les logements exigus, les pensions et les autres logements associés aux pauvres doivent être évités à tout prix. » La confidentialité était décence. Si les travailleurs pauvres vivaient côte à côte dans des immeubles avec des installations limitées pour l’hygiène personnelle, alors la maison victorienne de la classe moyenne était exactement le contraire : propreté, ordre et séparation. Où et comment vous dormiez reflétaient le genre de personne que vous étiez.

« Dès que la chambre devient un espace pour d’autres tâches comme le travail, alors vous réalisez à quel point cet espace était sacré »

Mais à l’époque comme aujourd’hui, cette intimité ambitieuse ne signifiait pas nécessairement que les chambres n’étaient pas des espaces sociaux. Michelle Janning, professeur de sociologie au Whitman College et auteur de Les trucs de la vie de famille : comment nos maisons reflètent nos vies, cite les « guerres des thermostats », un terme inventé par le psychologue social Paul C. Rosenblatt, qui rappelle instantanément les compromis domestiques subtils mais importants qui ont lieu entre les couples qui partagent une chambre à coucher. . Ce n’est pas tant que l’année pandémique a bouleversé nos routines domestiques et rendu les chambres sociales, c’est que pour de nombreux Américains, le travail à distance et l’école ont rendu les espaces privés sociaux d’une nouvelle manière.

« Quand vous réalisez qu’une sorte de norme est violée, vous réalisez quelle était cette norme », explique Janning. «Dès que la chambre devient un espace pour d’autres tâches comme le travail, alors vous réalisez à quel point cet espace était sacré et nous réalisons à quel point nous le chérissons. En amenant votre ordinateur portable dans votre chambre – même avant la pandémie – nous infiltrions l’espace. Mais avec le verrouillage, vous n’avez pas d’autre option. »

Ce qui nous amène à la technologie dans la chambre à coucher et à une question que beaucoup d’entre nous ne veulent pas répondre : à quel point est-ce mauvais, en fait, de regarder un smartphone sous les couvertures ? La réponse courte : c’est mauvais. La réponse plus longue ? Ça dépend. Rachel Salas, professeur de neurologie à Johns Hopkins qui traite les patients souffrant de troubles du sommeil, explique que notre cerveau associe naturellement différentes tâches à différents endroits physiques.

« Si vous travaillez, dormez, vous inquiétez, mangez et faites beaucoup d’autres choses dans votre chambre, votre cerveau devient conditionné à penser ‘c’est ma chambre à faire n’importe quoi.’ La nuit, votre cerveau essaie de se détendre, mais il se trouve dans le même environnement où c’était le « temps des idées » ou le « temps de stress ». Nous sommes des individus conditionnés.

Salas dit que pour les personnes souffrant de troubles du sommeil, sortir les appareils électroniques de la chambre à coucher est toujours une bonne idée, et cela peut être une bonne idée pour tout le monde. « Du point de vue du sommeil, même avant Covid, si vous le pouvez, vous voulez sortir les appareils électroniques de la chambre (y compris la télévision), donc cela devient juste un endroit pour dormir, comme une chambre d’hôtel. »

Philip Gehrman, professeur agrégé de psychologie clinique en psychiatrie à l’Hôpital de l’Université de Pennsylvanie, fait écho à ce conseil. «Pour les personnes qui dorment bien, il existe une association entre le sommeil et leur chambre», dit-il. « En gros, c’est du conditionnement classique. Lorsque votre chambre à coucher est maintenant votre bureau et votre lieu de travail, ce n’est pas un bon contrôle des stimuli – tout cela est associé aux activités d’éveil.

Et il y a autre chose : vous avez peut-être lu qu’il est particulièrement déconseillé de regarder un ordinateur ou un smartphone avant de vous coucher si vous essayez d’améliorer votre sommeil, et ce qu’on appelle la « lumière bleue » en est la cause. Gehrman explique que le doomscrolling de fin de soirée a un double effet : l’un est le contenu, qui est susceptible de présenter des nouvelles inquiétantes, de l’indignation ou la poussée de dopamine de nouveaux « J’aime » sur les réseaux sociaux, dont aucun ne nous aide à nous détendre. L’autre est la lumière bleue, qui a un effet plus subtil qui peut en fait interférer avec notre rythme circadien.

Les chercheurs ont récemment découvert qu’en plus des bâtonnets et des cônes dans la rétine de l’œil, nous avons également des cellules appelées ganglions rétiniens photosensibles qui déclenchent la vigilance dans le cerveau. Ces cellules sont plus sensibles à la lumière bleue qu’à tout autre type, et la lumière bleue est exactement ce que votre smartphone et votre ordinateur portable émettent. Donc, même si vous étiez assez prudent pour garder la technologie hors de la chambre avant la pandémie, le réaménagement domestique des 18 derniers mois (sans parler du contenu de l’actualité elle-même) a peut-être fait des ravages dans votre sommeil. .

Alors, où cela nous laisse-t-il maintenant que nous sortons du verrouillage? Janning dit que la pandémie a été un grand exercice de « travail de frontière », un terme que les sociologues utilisent pour les manières formelles et informelles dont nous faisons des distinctions et marquons la distance dans nos mondes sociaux. Bien que les effets physiques de choses comme la lumière bleue nous affectent tous, tout le monde n’est pas dérangé par le remixage des espaces physiques codés du travail et de la maison comme nous devions le faire pendant le verrouillage – cela dépend simplement si vous êtes un segmentiste ou un intégrationniste.

« Les segmentistes sont les personnes qui ont des porte-clés codés par couleur, des espaces séparés pour les fichiers pour le travail par rapport à la maison, qui segmentent leur vie professionnelle de leur vie familiale », explique Janning, expliquant que pour ces personnes, l’effondrement du travail et de la maison était un défi. . « Les gens qui ont tout sur le même calendrier et portent les mêmes vêtements, utilisent la même langue à la maison et au travail, ce sont des intégrationnistes, un terme qui a été inventé par la sociologue Christena Nippert-Eng. » Pour les intégrateurs, brouiller les sites traditionnels de travail, de jeu et de repos à la maison n’aurait peut-être pas été si stressant.

Pendant la pandémie, Janning a étudié les lieux de travail préférés des étudiants et a découvert qu’un tiers de son échantillon de 18 à 29 ans aux États-Unis faisaient leurs devoirs dans leur chambre. Mais bon nombre de ces mêmes étudiants suivraient ensuite des cours virtuels ailleurs pour la même raison que les employés de bureau pourraient préférer Zoomer depuis le salon : cela semble plus professionnel et moins exposé. Voulez-vous être vu par votre professeur ou votre patron avec un animal en peluche précieux de votre enfance qui jette un coup d’œil dans le cadre ? Cela peut dépendre de votre travail particulier, mais il est probable que non.

Même si nous revenons au travail en personne, le télétravail à grande échelle est susceptible de rester pour de nombreuses personnes, et cela nous donne toutes les raisons de réfléchir à nos relations avec le travail et la maison de manière nouvelle. « Plus que tout, cela me fait penser à la nature de la vie privée et de l’espace domestique », explique l’historien Barton. « Qui a droit à cette vie privée et quel est l’enjeu de sa perte. Le brouillage des frontières entre les espaces publics et privés a des ramifications que nous commençons tout juste à démêler. Janning note que dans le cadre de l’histoire de l’humanité, les chambres privées sont assez nouvelles, mais que le phénomène du télétravail a maintenant ajouté une «surveillance désincarnée» au mélange, ôtant à la chambre une partie de son statut de sanctuaire personnel. L’avertissement de garder la technologie hors de la chambre à coucher peut être une bonne hygiène du sommeil, mais cela vaut la peine de réfléchir à la façon dont la technologie modifie nos idées sur l’espace personnel. Peut-être que les Victoriens étaient sur quelque chose après tout.