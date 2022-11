Le mythe de l’IA Les législateurs occidentaux se trompent

Cette histoire a paru à l’origine dans The Algorithm, notre newsletter hebdomadaire sur l’IA. Pour obtenir des histoires comme celle-ci dans votre boîte de réception en premier, inscrivez-vous ici.

Alors que les États-Unis et l’UE peuvent différer sur la manière de réglementer la technologie, leurs législateurs semblent être d’accord sur une chose : l’Occident doit interdire la notation sociale basée sur l’IA.

Comme ils comprendre Cela dit, la notation sociale est une pratique dans laquelle les gouvernements autoritaires, en particulier la Chine, évaluent la fiabilité des personnes et les punissent pour des comportements indésirables, tels que voler ou ne pas rembourser des prêts. Essentiellement, il est considéré comme un superscore dystopique attribué à chaque citoyen.

L’UE négocie actuellement une nouvelle loi appeléeLoi sur l’IAqui interdira aux États membres, et peut-être même aux entreprises privées, de mettre en place un tel système.

Le problème, c’est qu’il s’agit “essentiellement d’interdire l’air mince”, explique Vincent Brussee, analyste à l’Institut Mercator pour les études chinoises, un groupe de réflexion allemand.

En 2014, la Chine a annoncé un plan de six ans pour construire un système récompensant les actions qui renforcent la confiance dans la société et pénalisant le contraire. Huit ans plus tard, il vient tout juste de publier un projet de loi qui tente de codifier les anciens projets pilotes de crédit social et de guider la mise en œuvre future.

Il y a eu quelques expériences locales controversées, comme celui de la petite ville de Rongcheng en 2013, qui a donné à chaque résident une cote de crédit personnelle de départ de 1 000 qui peut être augmentée ou diminuée en fonction de la façon dont leurs actions sont jugées. Les gens peuvent désormais se retirer et le gouvernement local a supprimé certains critères controversés.

Mais ceux-ci n’ont pas gagné en popularité ailleurs et ne s’appliquent pas à l’ensemble de la population chinoise. Il n’y a pas de système de crédit social à l’échelle nationale avec des algorithmes qui classent les gens.

Comme l’explique mon collègue Zeyi Yang, “la réalité est que ce système terrifiant n’existe pas, et le gouvernement central ne semble pas non plus avoir beaucoup d’appétit pour le construire”.

Ce qui a été mis en œuvre est pour la plupart assez low-tech. C’est un “mélange de tentatives pour réglementer l’industrie du crédit financier, permettre aux agences gouvernementales de partager des données entre elles et promouvoir des valeurs morales sanctionnées par l’État”, écrit Zeyi.

Kendra Schaefer, associée chez Trivium China, un cabinet de conseil en recherche basé à Pékin, qui a compilé unrapportsur le sujet pour le gouvernement américain, n’a pas pu trouver un seul cas dans lequel la collecte de données en Chine a conduit à des sanctions automatisées sans intervention humaine. La poste du matin de la Chine du Sudtrouvéqu’à Rongcheng, des « collecteurs d’informations » humains se promenaient dans la ville et écrivaient les mauvais comportements des gens à l’aide d’un stylo et de papier.

Le mythe provient d’un programme pilote appelé Sesame Credit, développé par la société de technologie chinoise Alibaba. Il s’agissait d’une tentative d’évaluer la solvabilité des personnes en utilisant les données des clients à une époque où la majorité des Chinois n’avaient pas de carte de crédit, explique Brussee. L’effort s’est confondu avec le système de crédit social dans son ensemble dans ce que Brussee décrit comme un “jeu de chuchotements chinois”. Et le malentendu a pris une vie propre.

L’ironie est que si les politiciens américains et européens décrivent cela comme un problème découlant de régimes autoritaires, des systèmes qui classent et pénalisent les gens sont déjà en place en Occident. Des algorithmes conçus pour automatiser les décisions sont déployés en masse et utilisés pour priver les gens de logements, d’emplois et de services de base.

Par exemple à Amsterdam, les autorités ont utilisé un algorithme pourclasser les jeunesdes quartiers défavorisés selon leur probabilité de devenir criminel. Ils affirment que l’objectif est de prévenir la criminalité et d’aider à offrir un meilleur soutien, plus ciblé.

Mais en réalité, selon les groupes de défense des droits de l’homme, cela a accru la stigmatisation et la discrimination. Les jeunes qui se retrouvent sur cette liste font face à davantage d’interpellations de la part de la police, de visites à domicile des autorités et d’une surveillance plus stricte de la part des travailleurs scolaires et sociaux.

jeIl est facile de prendre position contre un algorithme dystopique qui n’existe pas vraiment. Mais alors que les législateurs de l’UE et des États-Unis s’efforcent de construire une compréhension commune de la gouvernance de l’IA, ils feraient mieux de regarder plus près de chez eux. Les Américains n’ont même pas de loi fédérale sur la protection de la vie privée qui offrirait des protections de base contre la prise de décision algorithmique.

Il est également urgent que les gouvernements mènent des audits honnêtes et approfondis de la manière dont les autorités et les entreprises utilisent l’IA pour prendre des décisions concernant nos vies. Ils n’aiment peut-être pas ce qu’ils trouvent, mais cela rend d’autant plus crucial pour eux de chercher.

Apprentissage plus approfondi

Un bot qui a regardé 70 000 heures de Minecraft pourrait débloquer la prochaine grande chose de l’IA

La société de recherche OpenAI a construit une IA qui s’est appuyée sur 70 000 heures de vidéos de personnes jouant à Minecraft afin de jouer au jeu mieux que n’importe quelle IA auparavant. C’est une percée pour une nouvelle technique puissante, appelée apprentissage par imitation, qui pourrait être utilisée pour entraîner des machines à effectuer un large éventail de tâches en regardant les humains les faire en premier. Cela augmente également le potentiel que des sites comme YouTube pourraient être une source vaste et inexploitée de données de formation.

Pourquoi c’est important : L’apprentissage par imitation peut être utilisé pour entraîner l’IA à contrôler des bras de robot, à conduire des voitures ou à naviguer sur des sites Web. Certaines personnes, comme le scientifique en chef de l’IA chez Meta, Yann LeCun, pensent que regarder des vidéos nous aidera éventuellement à former une IA dotée d’une intelligence de niveau humain. Lisez l’histoire de Will Douglas Heaven ici.

Bits et octets

L’IA de jeu de Meta peut faire et défaire des alliances comme un humain

Diplomacy est un jeu de stratégie populaire dans lequel sept joueurs s’affrontent pour le contrôle de l’Europe en déplaçant des pièces sur une carte. Le jeu demande aux joueurs de se parler et de repérer quand les autres bluffent. La nouvelle IA de Meta, appelée Cicero, a réussi à tromper les humains pour gagner.

C’est un grand pas en avant vers l’IA qui peut aider à résoudre des problèmes complexes, tels que la planification d’itinéraires autour d’un trafic dense et la négociation de contrats. Mais je ne vais pas mentir – c’est aussi une pensée troublante qu’une IA puisse si bien tromper les humains. (examen de la technologie MIT)

Nous pourrions manquer de données pour former des programmes de langage d’IA

La tendance à créer des modèles d’IA de plus en plus grands signifie que nous avons besoin d’ensembles de données encore plus volumineux pour les former. Le problème est que nous pourrions manquer de données appropriées d’ici 2026, selon un article de chercheurs d’Epoch, une organisation de recherche et de prévision sur l’IA. Cela devrait inciter la communauté de l’IA à trouver des moyens d’en faire plus avec les ressources existantes. (examen de la technologie MIT)

Stable Diffusion 2.0 est sorti

L’AI Stable Diffusion open-source text-to-image a reçu unegrand lifting, et ses sorties semblent beaucoup plus élégantes et plus réalistes qu’auparavant. Ça peut même fairemains. Le rythme de développement de Stable Diffusion est époustouflant. Sa première version n’a été lancée qu’en août. Nous allons probablement voir encore plus de progrès dans l’IA générative au cours de l’année prochaine.