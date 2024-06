Le mythe de l’échec : le succès ne suit pas toujours

Résumé: La croyance selon laquelle l’échec mène au succès est souvent erronée et nuisible. En analysant plus de 1 800 participants dans le cadre de diverses expériences, les chercheurs ont découvert que les gens surestiment considérablement les chances de réussite après un échec.

Cette idée fausse peut démotiver les individus et entraver le soutien aux interventions nécessaires. Corriger ces croyances pourrait permettre de recentrer l’attention sur des efforts de réhabilitation et de réforme plus efficaces.

Faits marquants:

Les gens surestiment les chances de succès après un échec dans divers domaines. Les croyances erronées quant à l’apprentissage de l’échec peuvent réduire la motivation et le soutien aux interventions. Éduquer les gens sur le véritable impact de l’échec peut conduire à un meilleur soutien aux programmes de réadaptation.

Source: APP

La platitude selon laquelle l’échec mène au succès peut être à la fois inexacte et préjudiciable à la société, selon une étude publiée par l’American Psychological Association.

Les chercheurs ont mené 11 expériences avec plus de 1 800 participants dans de nombreux domaines et ont comparé les statistiques nationales aux réponses des participants. Dans une expérience, les participants ont largement surestimé le pourcentage de futurs infirmiers, avocats et enseignants qui réussissent les examens de licence après les avoir échoués.

Dans une expérience, les participants ont supposé que les patients cardiaques adopteraient un mode de vie plus sain alors que beaucoup d’entre eux ne le font pas. Crédit : Actualités des neurosciences

« Les gens s’attendent à ce que le succès succède à l’échec beaucoup plus souvent qu’il ne le fait en réalité », a déclaré la chercheuse principale Lauren Eskreis-Winkler, PhD, professeure adjointe de gestion et d’organisations à l’Université Northwestern.

« Les gens supposent généralement que le comportement passé prédit le comportement futur. Il est donc surprenant que nous croyions souvent le contraire lorsqu’il s’agit de réussite après échec. »

Dans certaines expériences, les participants pensaient à tort que les gens prêtaient attention à leurs erreurs et en tiraient des leçons. Lors d’un test sur le terrain, les infirmières ont surestimé tout ce que leurs collègues pourraient apprendre d’une erreur passée.

La recherche a été publiée en ligne dans le Journal de psychologie expérimentale : général.

« Les gens confondent souvent ce qui est avec ce qui devrait être », a déclaré Eskreis-Winkler. « Les gens devraient être attentifs et apprendre de l’échec, mais souvent ils ne le font pas parce que l’échec est démotivant et menace leur ego. »

Même si dire aux gens qu’ils réussiront après un échec peut les aider à se sentir mieux, cet état d’esprit peut avoir des conséquences néfastes dans le monde réel, a déclaré Eskreis-Winkler. Dans une expérience, les participants ont supposé que les patients cardiaques adopteraient un mode de vie plus sain alors que beaucoup d’entre eux ne le font pas.

« Les gens qui croient que les problèmes se résoudront d’eux-mêmes après un échec sont moins motivés à aider ceux qui en ont besoin », a déclaré Estreis-Winkler.

« Pourquoi investirions-nous du temps ou de l’argent pour aider les populations en difficulté si nous croyons à tort qu’elles se redresseront ?

Cependant, les gens peuvent recalibrer leurs attentes lorsqu’ils reçoivent des informations sur les avantages négligeables de l’échec. Dans deux expériences, les participants étaient plus favorables au financement par les contribuables des programmes de réadaptation pour anciens détenus et des programmes de traitement de la toxicomanie lorsqu’ils ont appris les faibles taux de réussite des personnes utilisant ces programmes.

« Corriger nos croyances erronées sur l’échec pourrait aider à détourner l’argent des contribuables des sanctions vers la réhabilitation et la réforme », a déclaré Eskreis-Winkler.

À propos de cette actualité de recherche en psychologie et motivation

Auteur: James Sliwa

Source: APP

Contact: James Sliwa – APA

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats paraîtront dans Journal de psychologie expérimentale