Le mystérieux voyage de 2 mois et 900 miles d’un chat perdu vers la Californie

SAN FRANCISCO (AP) — Un chat gris menant une vie extraordinaire faite de visites à la plage et d’excursions au lac s’est lancé seul dans sa plus grande aventure : parcourir des centaines de kilomètres du Wyoming à la Californie.

Mais comment le félin nommé Rayne Beau – prononcé « arc-en-ciel » – est parvenu à rentrer chez lui deux mois après s’être perdu dans le parc national de Yellowstone lors d’un voyage de camping d’été reste un mystère.

Benny et Susanne Anguiano et leurs deux chats sont arrivés au Fishing Bridge RV Park de Yellowstone le 4 juin pour leur premier voyage dans la forêt. Mais peu après leur arrivée, Rayne Beau a été surprise et s’est précipitée dans les arbres voisins.

Le couple l’a cherché pendant quatre jours, étalant même ses friandises et jouets préférés. Lorsqu’ils ont finalement dû retourner à Salinas, en Californie, le 8 juin, Susanne Anguiano a déclaré qu’elle était dévastée mais n’a jamais perdu espoir de le retrouver.

« Nous entrions dans le désert du Nevada et tout à coup, j’ai vu un double arc-en-ciel. J’ai pris une photo et je me suis dit que c’était un signe. C’est un signe que notre arc-en-ciel va s’en sortir », a-t-elle déclaré.

En août, les Anguiano ont reçu une nouvelle incroyable lorsqu’une société de puces électroniques leur a annoncé que leur chat se trouvait à la Society for the Prevention of Cruelty to Animals de Roseville, en Californie, à près de 1 448 kilomètres de Yellowstone. Il n’était qu’à environ 322 kilomètres de sa maison de Salinas.

Une femme qui a vu pour la première fois Rayne Beau errer dans les rues de cette ville du nord de la Californie l’a nourri et lui a donné de l’eau jusqu’à ce qu’elle le capture le 3 août et l’emmène à la SPCA locale.



Sur cette photographie fournie par Alexandra Betts, le chat, Rayne Beau, est vu en train de manger de la nourriture fournie par Betts à Roseville, en Californie, en août 2024. (Alexandra Betts via AP)

Le lendemain, les Anguiano se sont rendus à Roseville et ont récupéré leur chat, qui avait perdu 6 livres.

« Je crois sincèrement qu’il a fait ce voyage presque tout seul. Ses pattes étaient vraiment abîmées. Il avait perdu 40 % de son poids et avait un taux de protéines très bas en raison d’une alimentation inadéquate. Il n’a donc pas été pris en charge », a déclaré Susanne Anguiano.

Le couple ne sait toujours pas comment leur chat est arrivé à Roseville, mais il pense qu’il essayait de rentrer chez lui. Ils ont contacté les médias dans l’espoir de combler les lacunes.

Benny Anguiano a déclaré qu’en plus d’avoir équipé leurs chats d’une puce électronique, ils ont désormais également équipé deux d’entre eux d’étiquettes aériennes et Rayne Beau d’un traceur GPS mondial.

Les chats adorent voyager dans le camping-car et regarder par les grandes fenêtres pour voir des cerfs, des écureuils et d’autres animaux. Mais la famille n’est pas prête à reprendre la route avec ses animaux de compagnie de sitôt, a-t-il dit.

« C’était un sentiment très désagréable après sa disparition », a déclaré Benny Anguiano. « Nous devrons nous entraîner à camper à la maison et dans l’allée pour qu’il s’y habitue. »

___

Valdes a fait son reportage depuis Seattle.