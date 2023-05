Le mystérieux vaisseau spatial chinois revient sur Terre après 276 jours en orbite | Nouvelles du monde

Un vaisseau spatial expérimental chinois est revenu sur Terre après être resté en orbite pendant 276 jours, ont rapporté les médias d’État chinois.

Le vaisseau spatial a terminé une mission historique pour tester les technologies spatiales réutilisables du pays, ajoute le rapport.

Les médias d’État ont déclaré que le vaisseau spatial sans équipage était retourné au centre de lancement de Jiuquan dans le nord-ouest Chine comme prévu.

Le vaisseau spatial a été lancé pour la première fois début août 2022, cependant, aucun détail n’a été donné sur ce qu’était le vaisseau spatial, quelles technologies ont été testées et à quelle hauteur il a volé dans l’espace.

Les images de l’engin n’ont pas encore été rendues publiques.

Une avancée « importante »

Le test marque une percée « importante » dans la recherche chinoise sur la technologie des engins spatiaux réutilisables qui fournira un moyen plus pratique et peu coûteux de monter de futures missions spatiales, ont déclaré les médias d’État.

En 2021, un vaisseau spatial similaire capable de voler jusqu’au bord de l’atmosphère a décollé et est revenu sur Terre le même jour, ce qui, selon la Chine, était un grand pas vers le développement d’une technologie de transport spatial réutilisable.

Il a atterri sur Terre « horizontalement », selon le principal entrepreneur spatial chinois de l’époque.

Certains ont émis l’hypothèse sur les réseaux sociaux que Pékin développait un vaisseau spatial comme le X-37B de l’US Air Force, un avion spatial autonome qui peut rester en orbite pendant des années.

Le X-37B non équipé et réutilisable est revenu sur Terre en novembre de l’année dernière dans sa sixième mission après plus de 900 jours en orbite.

« Cette mission [X-37B] souligne l’accent mis par la Force spatiale sur la collaboration dans l’exploration spatiale et l’élargissement de l’accès à faible coût à l’espace pour nos partenaires, à l’intérieur et à l’extérieur du Département de l’Armée de l’Air (DAF) », a déclaré le général Chance Saltzman, chef des opérations spatiales.

En savoir plus sur Sky News :

Le très grand télescope de l’Observatoire spatial européen découvre ce qu’il reste des premières étoiles de l’univers

Le télescope spatial James Webb de la NASA capture l’image d’une étoile mourante

Le vaisseau spatial Orion rentre sur Terre

L’année dernière, la Chine a également lancé trois astronautes vers sa station spatiale inachevée pour six mois de travaux de construction.

À l’époque, les membres d’équipage Chen Dong, Can Xuzhe et Liu Yang ont pris leur envol et se sont dirigés vers leur mission.

En décembre de l’année dernière, l’équipage est rentré chez lui en toute sécurité, apparaissant de bonne humeur alors qu’il saluait joyeusement les travailleurs sur le site d’atterrissage.

M. Chen, qui a été le premier à sortir de la capsule, a déclaré : « Je suis très chanceux d’avoir été témoin de l’achèvement de la structure de base de la station spatiale chinoise après six mois chargés et épanouissants dans l’espace.

« Comme des météores, nous sommes retournés dans l’étreinte de la patrie. »