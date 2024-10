Le mystérieux test en ligne Switch est apparemment un MMO, mais pas Pokemon ou Animal Crossing

Nous sommes sur Internet, il était donc inévitable que des détails soient divulgués sur un prochain test de jeu Nintendo Switch Online entouré de secret. Cela s’est apparemment produit avant même que l’événement ne soit mis en ligne. Le programme verrait les joueurs découvrir un tout nouveau projet MMO de Nintendo axé sur la construction et le développement d’une planète avec d’autres.

Vooks.net rapporte que les personnes sélectionnées pour le test de jeu Nintendo Switch Online peuvent désormais accéder à un site Web contenant des détails sur l’expérience à venir, qui se déroulera du 23 octobre au 5 novembre. Le jeu ressemble en quelque sorte à un MMO Minecraft, dans lequel les joueurs exploitent des ressources et s’appuient sur elles. une grande planète partagée.

Les balises semblent être un produit important. Une fois déposés sur la planète, seuls les joueurs qui les ont placés peuvent les modifier ou construire dans cette zone. Il est recommandé aux joueurs de ranger leurs objets spéciaux dans leurs zones de balise. En dehors de ces zones, tout le monde peut modifier des éléments et affronter des ennemis.

Il y aurait également un espace social appelé Dev Core, où il semble que les choses soient plus décontractées pour se détendre avec les gens. Il est à noter que c’est également là que les joueurs doivent se rendre pour améliorer leurs personnages. Le système de mise à niveau s’articule autour du placement et du développement de balises.

Il n’y a toujours pas de nom associé à l’expérience, bien qu’il semble s’agir d’une toute nouvelle adresse IP. Visuellement, d’après les captures d’écran, le projet pourrait ressembler à Pushmo du point de vue de Nintendo. On ne sait pas non plus quel développeur se cache derrière ce jeu.

Le pack d’extension Nintendo Switch Online + a récemment fêté ses trois ans et a annoncé que de nouvelles choses étaient en route pour l’abonnement premium. Cela se concrétisera sous peu, puisque Banjo-Tooie arrivera pour les membres ce vendredi 25 octobre.