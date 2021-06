Au lieu d’être recouverts d’une neige blanche immaculée, les glaciers des Alpes en France sont parfois tachés de «sang de glacier» ou de taches rouges. Ces taches rouge foncé dans la neige qui ressemblent à du sang sont causées par de mystérieux organismes micro-algues. Récemment, un groupe de chercheurs de Grenoble, en France, a entrepris un projet AlpAlga pour étudier la neige rouge dans les montagnes 3 280 à 9 842 pieds (1 000 à 3 000 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Le projet a été entrepris pour examiner les effets néfastes du changement climatique.

Tout comme les microalgues qui vivent dans les océans, les lacs et les rivières, ces organismes constituent également la base même du réseau trophique dans l’écosystème montagneux. Et ils réagissent à la pollution et au changement climatique de la même manière que dans tout autre écosystème. Les algues qui deviennent rouge neige sont en fait des algues vertes, a déclaré Eric Maréchal, coordinateur du consortium AlpAlga et directeur du Laboratoire de physiologie cellulaire et végétale, un centre de recherche à Grenoble, en France.

Avec la chlorophylle, les microalgues contiennent des caroténoïdes, le pigment orange ou rouge qui agit comme antioxydant. Tout comme les boucliers, le pigment rouge ou orange recouvre les algues et les protège des effets néfastes de la lumière intense et des rayonnements ultraviolets. Bien que les scientifiques soient bien conscients des phénomènes sanguins glaciaires, les mystères liés à ces organismes restent encore à élucider.

Grâce au projet AlpaAlga, les chercheurs examinent maintenant les organismes pour comprendre s’ils pourraient être le biomarqueur du changement climatique. « Les algues sont probablement des marqueurs du changement climatique », a déclaré Maréchal En directScience avant d’ajouter que la croissance des microalgues reflète l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et les changements connexes dans l’environnement.

Plus récemment, l’équipe a étudié les espèces de microalgues sur cinq sites différents des Alpes françaises : Chamrousse, Loriaz, Anterne, Ristolas et Vieux Chaillol. En 2016, ils ont collecté des échantillons d’ADN sur les sites environnants pour mieux comprendre le type d’algues qui se développent à différents niveaux d’atténuation et les conditions environnementales spécifiques pour leur développement.

Lors de la prochaine expédition, l’équipe de chercheurs examinera comment les fleurs changent au cours de la saison et analysera également la neige blanche et «rouge» pour trouver les conditions qui provoquent ces fleurs. Grâce à ces études, les scientifiques espèrent percer les mystères du sang des glaciers et comment l’écosystème des montagnes change lorsque le climat se réchauffe.

