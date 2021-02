Le mystérieux monolithe de métal de la RD Congo détruit par la foule

Les gens ont déchiré la structure métallique plusieurs jours après son apparition

Une structure métallique apparue mystérieusement sur un rond-point en République démocratique du Congo a été détruite par crainte de ses origines.

Les habitants de la capitale, Kinshasa, ont lapidé et incendié le prisme triangulaire de 3,7 m (12 pieds) qui ressemblait à d’autres monolithes métalliques apparus dans le monde au cours des derniers mois.

Il avait commencé à attirer des selfies, ce qui alimentait les rumeurs sur les réseaux sociaux.

Certains craignaient que ce soit satanique ou mis là par des extraterrestres ou par une cabale secrète.

« Nous nous sommes réveillés et avons vu ce triangle métallique … Nous avons été surpris parce que c’est un triangle que nous voyons souvent dans les documentaires sur les francs-maçons ou les illuminati », a déclaré le résident local Serge Ifulu cité par Reuters.

Les spéculations sur le pilier, apparues dans le quartier de Bandal ce week-end, sont devenues frénétiques mercredi.

Une foule s’est rassemblée autour de la structure mercredi après-midi

Des témoins disent que les habitants l’ont détruit pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur – il s’est avéré être creux avec les tôles étalées sur un cadre.

Le maire local Babylon Gaibene a déclaré à la BBC qu’il avait maintenant envoyé une partie du matériel à tester par des scientifiques pour en savoir plus sur ses origines.

Il a nié une accusation du gouverneur de Kinshasa Gentiny Ngobila selon laquelle il était responsable du mystérieux monolithe.

Le maire local dit qu’il a envoyé une partie du matériel à tester par des scientifiques

Le porte-parole de M. Ngobila avait déclaré que le maire avait voulu créer un buzz.

Ce n’est pas le premier objet métallique de ce type à avoir fait sensation ces derniers temps, en particulier auprès des fans de science-fiction.

Les touristes se sont précipités pour voir un monolithe métallique qui est apparu dans l’Utah, aux États-Unis, en novembre.

Un collectif anonyme appelé The Most Famous Artist en a pris le crédit et l’a proposé à la vente pour 45 000 $ (34 000 £).

Plusieurs sont apparus au Royaume-Uni, dont un sur l’île de Wight en décembre.

Cette fois, l’artiste Tom Dunford a déclaré qu’il avait érigé la structure pour «s’amuser».

Celui qui est apparu plus tôt ce mois-ci près de Gobekli Tepe en Turquie, un ancien temple et site du patrimoine mondial, s’est avéré être une tentative du gouvernement pour promouvoir son nouveau programme spatial.

Les piliers brillants captivent l’imagination car ils rappellent les imposants monolithes noirs créés par une espèce extraterrestre dans le film de science-fiction 2001: A Space Odyssey.

