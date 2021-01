« Ce n’était pas un simple crime », a déclaré Amin Azghary. Ils attendaient au dos d’âne à un pâté de maisons. Ils ont tiré sur son chauffeur, puis ils ont ouvert l’autre porte et ont tiré sur M. Rasheed 10 ou 12 fois. Puis ils étaient partis. Personne ne sait qui a planifié cette terreur, personne ne sait pourquoi. «

Il secoua la tête. «Je suis toujours sous le choc», a-t-il déclaré. « Nous le sommes tous. Nous n’avons jamais pensé que cela pouvait arriver. Pourquoi quelqu’un voudrait-il le tuer? »

L’assassinat non réclamé le 23 décembre de Yousuf Rasheed, 45 ans, directeur exécutif du Forum électoral libre et équitable à but non lucratif en Afghanistan, était l’un des au moins deux douzaines d’assassinats ciblés de journalistes afghans, de militants civils, de religieux et d’employés du gouvernement autrefois. mois. Aucun recensement officiel des massacres n’a été publié. Certains ont été traqués et fusillés dans les rues de la capitale animée; d’autres ont été détruits par des bombes placées sur leurs voitures.

Le gouvernement blâme les insurgés talibans, mais la milice islamiste l’a nié. Aucun cas résolu et aucun coupable n’étant publiquement identifié, le spectre d’une menace silencieuse et invisible a créé des craintes plus larges et suscité des spéculations sur un éventail de causes et de motifs possibles, des forces de sécurité voyous aux extrémistes islamiques rivaux en passant par les tueurs par usurpation d’identité avec des vendettas personnelles ou politiques. . .

Le meurtre de Rasheed semblait incompréhensible à ceux qui le connaissaient comme un professionnel calme et méthodique, ou qui le considéraient comme un modèle. Cela faisait écho bien au-delà du bureau sombre où il organisait des sondages auprès des jeunes les jours d’élections nationales, examinait les résultats du district et rédigeait des rapports sur les accusations de fraude et les menaces des talibans.

Sous le réseau informel mais étroitement lié de défenseurs de l’intérêt public et de la démocratie dans la capitale afghane, son assassinat a jeté un voile de doute et de peur paralysants. La plupart de ses membres sont des hommes et des femmes jeunes et instruits qui ont grandi pendant la toute jeune expérience du pays dans la démocratie post-taliban, puis ont suivi différentes voies pour la promouvoir et la défendre.

«Yousuf Rasheed était mon ami et mon héros. Depuis qu’il a été tué, toutes nos activités ont cessé », a déclaré Khalil Raufi, 30 ans, qui dirige un consortium de groupes appelé le Réseau des militants de la société civile et des droits de l’homme. Il a déclaré que beaucoup de ses membres refusaient désormais les interviews télévisées, travaillant principalement à domicile et se réunissant uniquement via Zoom.

Raufi et plusieurs associés, qui ont accepté de rencontrer un journaliste du Washington Post dans un hôtel fortifié, ont déclaré qu’ils n’avaient aucune protection ni aucun moyen de payer les SUV en verre teinté et les gardes armés utilisés par de puissants politiciens et propriétaires d’entreprise. . Ils se sont plaints du fait que la police et les responsables gouvernementaux n’avaient pas fait grand-chose pour rassurer la communauté ou fournir une protection concrète après le début des meurtres ciblés.

« La peur reste dans ma tête tout le temps », a déclaré Ali Aimac, 26 ans, qui a été blessé par balle il y a deux ans par un agresseur inconnu alors qu’il enquêtait sur les élections législatives. « Quand je suis dehors, je regarde constamment autour et derrière moi. »

Depuis le début des assassinats ciblés il y a plusieurs mois, le gouvernement afghan subit d’intenses pressions publiques pour réagir. Il a doublé le nombre de patrouilles de police dans les rues de Kaboul et a annoncé cette semaine qu’il allait installer des caméras de sécurité dans toute la capitale. Mais aucune des attaques meurtrières contre des individus n’a été annoncée comme résolue.

Lorsque les dirigeants talibans ont repris les pourparlers de paix avec les délégués afghans au Qatar mercredi, le porte-parole du groupe insurgé a déclaré dans un rapport des médias WhatsApp qu’à un moment critique, les assaillants veulent semer la confusion, « salir » les talibans et « établir la paix ». et un système islamique »dans le pays.

Certains militants et journalistes auraient fui le pays. Raufi a déclaré qu’il avait été invité à une conférence au Canada le mois dernier et que sa famille inquiète l’avait supplié de ne pas revenir.

« Ils ont dit que je devais me sauver », a-t-il dit. « Je veux être ici. Nous essayons de sauver tout ce que notre société a gagné au cours des 20 dernières années. Mais nous avons tous besoin de plus de protection. »

Alors que les talibans – qui s’opposent à la démocratie moderne et essaient de faire appliquer des lois islamiques strictes – peuvent être la source la plus probable des récents meurtres, Raufi et d’autres militants ont déclaré avoir été condamnés par des Afghans conservateurs qui se considèrent comme des occidentaux libéraux. Promouvoir les idées et les ennemis politiques en critiquant la fraude électorale et la corruption officielle.

Beaucoup ont suivi une formation auprès d’organisations internationales telles que la Fondation Asie, diverses fondations européennes et la société américaine Institut national démocratique, où Rasheed a travaillé pendant cinq ans. Mais ils considèrent leur rôle comme des chiens de garde professionnels plutôt que comme des émeutiers, et malgré l’antagonisme idéologique des talibans à leurs valeurs, peu de gens avaient fait face à de graves menaces personnelles jusqu’à récemment. Maintenant, le danger semble se cacher partout.

Les anciens collègues de Rasheed sont particulièrement déconcertés. Au cours d’une longue conversation au bureau du Forum électoral la semaine dernière, Azghary et deux autres associés ont déclaré qu’il n’avait ni ennemis ni liens partisans, insisté sur l’impartialité dans le jugement des élections et ont même essayé de jouer un rôle neutre en faisant recommandations aux pourparlers de paix des Taliban.

«Il a insisté sur une paix durable, et non sur une paix précipitée qui apporterait des avantages politiques à tous. Il parlait toujours d’améliorer le processus politique. Il était honnête », a déclaré Azghary.

Rasheed a vécu une vie relativement simple, se souviennent ses collègues. Il a élevé cinq enfants avec sa femme dans une banlieue calme de Kaboul, fait des emplettes le week-end et a souvent donné des conseils à des amis qui avaient des problèmes familiaux ou professionnels. Il a voyagé à l’étranger pour des réunions mais s’est senti plus à l’aise chez lui, alors même que la guerre et la violence continuaient de frapper la société afghane, ont-ils déclaré.

Mais des collègues ont déclaré que la vie de Rasheed est devenue beaucoup plus publique et compliquée lorsqu’il a été nommé à la tête du forum électoral après l’élection présidentielle de 2014. Il a dû concourir pour un financement institutionnel avec d’autres groupes et il est apparu fréquemment dans des journaux télévisés et des panels. en tant qu’expert électoral. Son profil croissant à lui seul a peut-être fait de lui une cible.

«Il n’a pas changé en tant que personne. Il croyait toujours qu’il fallait traiter les autres comme des égaux, mais il est devenu un leader », a déclaré Raufi.