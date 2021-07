Le mystérieux enchérisseur qui a payé Rs 206 crore pour un voyage dans l’espace avec Jeff Bezos se retire

Un passager anonyme qui a payé 28 millions de dollars (Rs 206 crore) pour rejoindre le fondateur d’Amazon Jeff Bezos lors d’un voyage spatial a maintenant été informé qu’il n’avait pas le temps de voyager dans l’espace et que la date de ce voyage devrait être prolongée. Blue Origin, la société d’exploration spatiale appartenant à Bezos, qui organise ce voyage, a informé que le passager qui a remporté l’offre de 28 millions de dollars ne peut pas participer au voyage en raison de « conflits d’horaire ». Le passager est intéressé à rejoindre la future mission, a révélé Blue Origin.

Jusqu’à récemment, vous deviez faire des études appropriées pour devenir astronaute afin de voyager dans l’espace. Mais maintenant, de nombreuses entreprises ont commencé à proposer des voyages dans l’espace, même si cela coûte cher. Blue Origin, fondée par Bezos est l’une de ces entreprises aux États-Unis qui préparent des voyages spatiaux privés.

Le voyage spatial de Blue Origin est prévu pour le 20 juillet.

Comme le passager anonyme a refusé de faire un voyage dans l’espace par manque de temps, Blue Origin a maintenant annoncé qu’Oliver Daemen, 18 ans, rejoindrait Bezos dans ce voyage et serait la plus jeune personne dans l’espace. Bezos sera également rejoint par Wally Funk, 82 ans, qui deviendra la personne la plus âgée de tous les temps dans l’espace.

Le frère de Bezos, Mark, rejoindra également les passagers et tous les quatre voyageront dans l’espace à bord de la fusée New Shepard.

Il y a un mois, Blue Origin a annoncé que la vente aux enchères d’un siège pour le voyage spatial s’était terminée à 28 millions de dollars. Cependant, il n’a pas annoncé le nom du gagnant.

Le premier vol spatial habité de New Shepard décollera de la Terre le 20 juillet depuis son premier site de lancement dans un endroit reculé du désert de l’ouest du Texas. Le lancement sera diffusé en direct sur BlueOrigin.com à partir de 11h30 UTC (17h00 IST).

