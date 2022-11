Le mystérieux drone spatial du Pentagone établit un record

Le vaisseau spatial réutilisable X-37B a atterri en Floride après avoir passé 908 jours en orbite

Le vaisseau spatial sans pilote secret X-37B de l’armée américaine a atterri au centre spatial Kennedy en Floride après avoir terminé une mission classifiée qui comprenait une orbite autour de la planète pendant un record de 908 jours.

Le drone spatial réutilisable est revenu sur Terre samedi matin, après avoir battu son précédent record de 780 jours en orbite. La mission Orbital Test Vehicle-6 (OTV-6) a également marqué la première fois que l’avion est allé dans l’espace avec un module de service attaché, augmentant le nombre d’expériences qui pourraient être menées, a déclaré l’US Space Force dans un communiqué.

“Le X-37B continue de repousser les limites de l’expérimentation, grâce à une équipe d’élite du gouvernement et de l’industrie dans les coulisses”, a déclaré le lieutenant-colonel Joseph Fritschen, directeur du programme du vaisseau spatial. “La capacité de mener des expériences en orbite et de les ramener à la maison en toute sécurité pour une analyse approfondie sur le terrain s’est avérée précieuse pour le Département de l’Armée de l’Air et la communauté scientifique.”

Bien qu’OTV-6 ait établi un nouveau record de durée pour le programme X-37B, il ne s’est pas approché du vol spatial le plus long dans l’ensemble. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 de la NASA fonctionnent depuis plus de 45 ans, transmettant des données vers la Terre à des milliards de kilomètres. Le cosmonaute russe Valery Polyakov a enduré le plus long voyage spatial habité de l’histoire, passant 438 jours à bord de la station spatiale Mir en 1994 et 1995.

Les deux avions X-37B du Pentagone effectuent des missions secrètes depuis 2010. OTV-6 comprenait une expérience d’énergie solaire pour le US Naval Research Lab, ainsi que deux études de la NASA sur les effets d’une exposition spatiale de longue durée sur les graines et d’autres matériaux. .

Cependant, comme pour les autres missions X-37B, les objectifs d’OTV-6 n’ont pas été entièrement divulgués. L’avion robotique ressemble à une version plus petite de la navette spatiale à la retraite de la NASA. Comme la navette, il est lancé verticalement et transporté dans l’espace par une fusée. Il opère à des altitudes allant jusqu’à 500 miles au-dessus de la Terre, et sa maniabilité rend difficile pour les adversaires de prévoir ses mouvements.