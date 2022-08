Le mystérieux “chef-d’œuvre de Picasso valant des millions” découvert lors d’un raid contre la drogue en Irak

Sans doute l’artiste le plus célèbre du XXe siècle, Picasso est né en Espagne, à Malaga, et a reçu les encouragements de son père, qui était artiste et enseignant, écrit la National Gallery.

Après un séjour à Barcelone, il s’installe à Paris en 1904.

Les premières peintures de sa soi-disant période bleue se sont transformées en peintures dans des tons de rose et de gris.

Il a tout expérimenté, du papier journal aux serviettes de table en passant par le papier peint décoratif, explique la Royal Academy.

Picasso a passé des décennies à étudier les techniques de gravure, à s’approvisionner en papier rare et ancien jusqu’au Japon – et tout cela sans perdre sa compulsion à dessiner sur chaque dernier morceau.

Picasso, qui aurait réalisé environ 50 000 œuvres d’art au cours de sa vie, était connu pour réutiliser des toiles en peignant sur des dessins précédents.

L’artiste griffonnait généralement quelque chose au crayon avant de peindre directement dessus et d’incorporer l’œuvre précédente dans la nouvelle.

Des griffonnages cachés sous des chefs-d’œuvre de Picasso ont été découverts.

En 2014, des experts ont trouvé le portrait d’un homme mystérieux derrière sa peinture d’une femme au bain dans La Chambre Bleue.

Des croquis cachés de paysages écrits par un autre artiste ont été trouvés sous le tableau de Picasso La Miséreuse Accroupie (autrement connu sous le nom de Le mendiant accroupi).

L’art classique est devenu une influence de plus en plus importante sur l’art de Picasso après une visite à Rome en 1917.

Après des années de pauvreté en tant que jeune artiste à Barcelone, il s’était installé à Paris au tournant du XXe siècle et, au début des années 1930, était à la fois célèbre et riche.

Ses dernières années – passées principalement dans le sud de la France – l’ont vu produire des peintures et de l’art graphique, de la sculpture et de la poterie.