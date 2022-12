Le mystérieux cas du médecin disparu en mer

À première vue, l’arrangement, connu sous le nom de “factoring”, peut sembler déséquilibré. Mais le Dr Moy a expliqué qu’il avait besoin d’argent liquide et que la plupart des compagnies d’assurance, lorsqu’elles payaient une réclamation, ne payaient généralement que 70 ou 80% de toute façon.

Tout au long de cet arrangement, les procureurs accuseront plus tard, le Dr Moy était également engagé dans un complot tentaculaire visant à attirer des dizaines de milliers de victimes d’accidents de voiture dans son cabinet et celui d’autres médecins. Le chef de file de cette entreprise de plus de 70 millions de dollars, selon un acte d’accusation fédéral de 2022, était M. Pierre, l’homme qui maintenait le Dr Moy à flot avec ses paiements instantanés de 35% sur les réclamations d’assurance en cours.

Dans la description de l’entreprise dans l’acte d’accusation, des personnes appelées “coureurs” ont soudoyé des employés d’hôpitaux, des répartiteurs du 911 et des policiers pour leur glisser les noms de personnes blessées dans des accidents de voiture. Les coureurs ont ensuite contacté les victimes et les ont dirigées vers le Dr Moy ou une autre clinique du groupe. L’acte d’accusation n’identifie aucun des policiers ou répartiteurs qui auraient fourni des informations.

Une fois les patients arrivés dans ses cliniques, le Dr Moy “a effectué des traitements médicaux inutiles et excessifs” pour faire grimper les réclamations d’assurance, indique l’acte d’accusation. La conduite a commencé au début de la carrière du Dr Moy, ont accusé les procureurs.

Les archives judiciaires suggèrent qu’avec l’arrivée des accusations criminelles cette année, le Dr Moy s’est retourné contre M. Pierre. Lors de trois rencontres avec les enquêteurs, le Dr Moy « a fait des aveux préjudiciables à l’équipe de poursuite » et leur a dit qu’en fait, M. Pierre dirigeait son cabinet médical, selon une requête déposée par les avocats de M. Pierre demandant un procès séparé.

Sa femme avait demandé le divorce des années plus tôt et le Dr Moy avait déménagé dans un appartement séparé dans le même immeuble, trois étages au-dessus, où il vivait seul.

Au printemps de cette année, le Dr Moy était détaché de sa vie et de ses routines, incapable de pratiquer la médecine en attendant un procès dans son cas.