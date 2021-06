Le mystère s’approfondit autour de dizaines de lacs souterrains sur la planète rouge

Mars est la planète la plus proche sur laquelle la technologie artificielle s’est aventurée pour explorer la vie au-delà de la Terre. La planète rouge a toujours suscité l’intérêt et a fourni certaines des découvertes les plus profondes des scientifiques et des chercheurs. Le mystère autour de la vie et de l’eau sur la planète continue de tourner en spirale. Il y a environ trois ans, les scientifiques ont confirmé que la boule rouge poussiéreuse et sèche qu’est Mars avait des lacs remplis d’eau liquide. La découverte de 2018 a apporté beaucoup de changements dans notre compréhension de Mars. Maintenant, alors que la quête d’une vie microbienne ancienne se poursuit, une nouvelle étude indique qu’il pourrait y avoir plus d’eau sur Mars qu’on ne le pensait auparavant.

La recherche suggère la présence de « dizaines » de « lacs » souterrains dans le pôle sud martien. Des signaux radar ont été trouvés dans une région à moins d’un mile sous la surface de la planète rouge. Connu sous le nom de gisements stratifiés du pôle sud, il abrite de la glace d’eau, de la poussière et de la glace sèche qui y vivent depuis des millions d’années. Ces signaux radar ont rebondi et ont révélé une tache brillante, compatible avec une mare souterraine d’eau liquide. Des recherches ultérieures ont révélé des taches plus brillantes, soulignant tout un réseau de lacs souterrains. Des chercheurs de celui de la NASA Le Jet Propulsion Laboratory a examiné les données de l’orbiteur Mars Express de l’Agence spatiale européenne et observé des dizaines de réflexions radar similaires à la découverte faite en 2018.

Cependant, bon nombre de ces découvertes se trouvent dans des régions qui sont probablement trop froides pour que l’eau reste liquide. Malgré la présence de minéraux salés appelés perchlorates, une réalité actuellement même déroutante les chercheurs. Jeffrey Plaut, co-auteur de l’étude et enquêteur du JPL de la NASA, a déclaré dans un communiqué: « Nous ne savons pas si ces signaux sont de l’eau liquide ou non, mais ils semblent être beaucoup plus répandus que ce que l’article original a trouvé. » Il a ajouté que l’eau liquide pourrait être courante sous le pôle sud de Mars ou que ces signaux radar suggèrent autre chose. L’étude fait avancer les résultats de 2018, lorsque les signaux d’un appareil radar réfléchis par le pôle sud de Mars semblaient montrer un lac souterrain liquide.

Publiée dans la revue Geophysical Research Letters, l’étude indique que l’énergie réfléchie par la base dans plusieurs zones de la région polaire sud est étonnamment plus élevée que celle de la surface. Les scientifiques ont émis des ondes radio à partir de l’instrument MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding) pour scruter la surface à travers les couches glacées. Les ondes radio ont perdu de l’énergie lors de la transmission lorsqu’elles ont traversé le matériau dans les sous-surfaces. Ils avaient un signal plus faible à chaque fois qu’ils étaient réfléchis vers le vaisseau spatial. Dans certains cas, cependant, les signaux de retour étaient plus brillants que ceux de la surface, ce qui a été élucidé comme « impliquant la présence d’eau liquide, qui réfléchit fortement les ondes radio ».

Les réflexions radar permettent de comprendre la zone inexplorée et les couches souterraines qui révèlent comment l’inclinaison de l’axe de Mars s’est déplacée au fil du temps. Les changements pourraient être comparés à ceux observés sur Terre lorsque son mouvement a créé des périodes glaciaires et des périodes plus chaudes tout au long de l’histoire de la planète.

